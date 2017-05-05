البرغوثي يهدد بالتوقف عن شرب المياه

هدد القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالتوقف عن شرب المياه، في حال لم تقم إدارة سجون الاحتلال بمناقشة مطالب الأسرى، كما أوردت وكالة الأناضول للأنباء، الثلاثاء.

وقالت "اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى الفلسطينيين"، في بيان، الثلاثاء، إن البرغوثي نقل رسالة عبر محاميه قبل يومين في معتقل الجلمة الواقع قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، مفادها بأنه سيتوقف عن شرب المياه في اليوم الثلاثين على بدء الإضراب، في حال لم تقم إدارة السجون بمناقشة مطالب المعتقلين.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإعلان يعني أن الإضراب قد دخل مرحلة خطيرة وحساسة.

وحمّلت إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة المضربين عن الطعام، مع استمرارها بتنفيذ إجراءات قمعية وانتقامية بحقهم، وتعنتها الواضح في عدم الاستجابة لمطالبهم.

ويواصل نحو 1500 أسير فلسطيني، إضرابهم عن الطعام، منذ 17 أفريل الماضي، مطالبين مصلحة سجون الاحتلال بتحسين ظروفهم الحياتية.

ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، المعتقل منذ عام 2002، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة خمس مرات، لإدانته بقتل إسرائيليين في انتفاضة 2000.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 6500 فلسطيني، بينهم 51 امرأة، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.