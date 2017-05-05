إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 48 شخصا بعنابة تدمير 4 قنابل تقليدية بالمسيلة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الإثنين، إثر عملية بحث وتمشيط، من كشف وتدمير 4 قنابل تقليدية الصنع في المسيلة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، أن عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بالتنسيق مع مصالح الجمارك، تمكنوا من حجز 57.5 كيلوغرام من الكيف المعالج في تلمسان وعين تموشنت، فيما تم ضبط 150 غرام من الكوكايين في تبسة.

من جهة أخرى، أوفقت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحرس الحدود، 8 مهربين و44 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في ورقلة وأدرار وتلمسان وبشار وتيارت.

فيما أحبطت وحدات لحراس الشواطئ بعنابة محاولات هجرة غير شرعية لـ 48 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.