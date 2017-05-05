قال المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الكولونيل جون دوريان، الثلاثاء، إن التنظيم "على وشك الهزيمة" في الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، بعد حملة عسكرية لاستعادة المدينة بدأت في أكتوبر الماضي.
وأضاف دوريان، في مؤتمر صحفي مشترك مع قادة عسكريين عراقيين في بغداد، أن "القوات الأمنية العراقية ضحت بكل شي من أجل هزيمة الأعداء".
وتوقع أن "القوات العراقية ستعلن النصر قريباً" على "داعش" في الموصل، شمالي العراق، دون ذكر موعد محدد.
وأضاف المسؤول العسكري الأمريكي، أن "القوات العراقية ستتهيأ لهزيمة داعش في المناطق الأخرى وسنستمر بدعمنا لها" بعد هزيمة التنظيم في الموصل.
وشدد المتحدث باسم التحالف على أن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، سيواصل "تحطيم" تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.
ويقدم التحالف الدولي المكون من أكثر من ستين دولة الإسناد الجوي للقوات العراقية منذ أكثر من عامين في الحرب ضد "داعش"، فضلاً عن انتشار المئات من المستشارين على الأرض في الخطوط الخلفية للقوات العراقية.
من جانبه، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في الجيش، العميد يحيى رسول، إن 16 ألفاً و467 من مسلحي "داعش" قتلوا منذ انطلاق الحملة العسكرية في الموصل في 17 أكتوبر الماضي.
وأضاف رسول، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، أنه تم تحرير 89.5 في المائة من النصف الغربي لمدينة الموصل؛ حيث تجري معارك هناك.
وبين أنه منذ انطلاق الحملة العسكرية تم تدمير 679 مفخخة، ومعالجة 6661 عبوة ناسفة وتدمير 11 مركز قيادة لـ"داعش"، فضلاً عن تفكيك 217 حزاماً ناسفاً وتدمير 47 طائرة مسيرة للتنظيم الإرهابي، إلى جانب تدمير 76 معمل تفخيخ.
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"داعش" على وشك الهزيمة في الموصل
الأناضول - الشروق أونلاين
قال المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الكولونيل جون دوريان، الثلاثاء، إن التنظيم "على وشك الهزيمة" في الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، بعد حملة عسكرية لاستعادة المدينة بدأت في أكتوبر الماضي.
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وأضاف دوريان، في مؤتمر صحفي مشترك مع قادة عسكريين عراقيين في بغداد، أن "القوات الأمنية العراقية ضحت بكل شي من أجل هزيمة الأعداء".
وتوقع أن "القوات العراقية ستعلن النصر قريباً" على "داعش" في الموصل، شمالي العراق، دون ذكر موعد محدد.
وأضاف المسؤول العسكري الأمريكي، أن "القوات العراقية ستتهيأ لهزيمة داعش في المناطق الأخرى وسنستمر بدعمنا لها" بعد هزيمة التنظيم في الموصل.
وشدد المتحدث باسم التحالف على أن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، سيواصل "تحطيم" تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.
ويقدم التحالف الدولي المكون من أكثر من ستين دولة الإسناد الجوي للقوات العراقية منذ أكثر من عامين في الحرب ضد "داعش"، فضلاً عن انتشار المئات من المستشارين على الأرض في الخطوط الخلفية للقوات العراقية.
من جانبه، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في الجيش، العميد يحيى رسول، إن 16 ألفاً و467 من مسلحي "داعش" قتلوا منذ انطلاق الحملة العسكرية في الموصل في 17 أكتوبر الماضي.
وأضاف رسول، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، أنه تم تحرير 89.5 في المائة من النصف الغربي لمدينة الموصل؛ حيث تجري معارك هناك.
وبين أنه منذ انطلاق الحملة العسكرية تم تدمير 679 مفخخة، ومعالجة 6661 عبوة ناسفة وتدمير 11 مركز قيادة لـ"داعش"، فضلاً عن تفكيك 217 حزاماً ناسفاً وتدمير 47 طائرة مسيرة للتنظيم الإرهابي، إلى جانب تدمير 76 معمل تفخيخ.