سلطت، محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، عقوبة العام حبس نافذ في حق مرقي عقاري وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دج، بعد الفصل في الشكوى التي رفعها ضده عدد من المكتتبين بمشروع بناء سكنات ذات طابع اجتماعي تساهمي، ممن طالبهم بدفع أموال باهظة نظير استلام سكناتهم.
وكانت هيئة المحكمة، قد وجهت للمرقي العقاري تهمة قبول تسبيق مالي قبل توقيع عقد بيع على التصاميم، بعد النظر في الشكوى التي رفعها ضده البعض من مكتتبي مشروع 78 مسكنا اجتماعيا تساهميا، التي أكدوا فيها أنهم استفادوا من سكنات المشروع سنتي 2008 و2009، وقاموا بدفع أقساط مالية متباينة، دون أن يحرر لهم المرقي العقاري عقود البيع على التصاميم.
كما أشار المكتتبين بأن صيغة المشروع حولت من سكنات اجتماعية تساهمية، إلى سكنات ذات طابع ترقوي، بعدما طلب منهم دفع مبالغ مضاعفة، حسب عدد الغرف، كما قام بإرسال اعذارات لكل من رفض فعل ذلك، قبل شطبهم من قائمة المستفيدين وبيع شققهم لأشخاص، وكان الوضع قد أجبر الكثير من المكتتبين بالمشروع، على دفع نفقات كبيرة لكراء السكن، بعدما تأخر استلامهم لسكناتهم لقرابة العشر سنوات، وهو ما جعلهم يطالبون بتعويضات مالية، لتغطية المصاريف الزائدة التي تم دفعها بسبب التأخير الحاصل، وكانت هيئة المحكمة بعد فصلها في القضية، قد نطقت بالحكم السالف الذكر في حق المرقي العقاري، مع إلزامه بدفع مبلغ 15 مليون سنتيم لفائدة كل مشتكي.
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السجن لمرقي عقاري ابتز مكتتبي مشروع سكني ببلعباس
م. مراد
سلطت، محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، عقوبة العام حبس نافذ في حق مرقي عقاري وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دج، بعد الفصل في الشكوى التي رفعها ضده عدد من المكتتبين بمشروع بناء سكنات ذات طابع اجتماعي تساهمي، ممن طالبهم بدفع أموال باهظة نظير استلام سكناتهم.
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وكانت هيئة المحكمة، قد وجهت للمرقي العقاري تهمة قبول تسبيق مالي قبل توقيع عقد بيع على التصاميم، بعد النظر في الشكوى التي رفعها ضده البعض من مكتتبي مشروع 78 مسكنا اجتماعيا تساهميا، التي أكدوا فيها أنهم استفادوا من سكنات المشروع سنتي 2008 و2009، وقاموا بدفع أقساط مالية متباينة، دون أن يحرر لهم المرقي العقاري عقود البيع على التصاميم.
كما أشار المكتتبين بأن صيغة المشروع حولت من سكنات اجتماعية تساهمية، إلى سكنات ذات طابع ترقوي، بعدما طلب منهم دفع مبالغ مضاعفة، حسب عدد الغرف، كما قام بإرسال اعذارات لكل من رفض فعل ذلك، قبل شطبهم من قائمة المستفيدين وبيع شققهم لأشخاص، وكان الوضع قد أجبر الكثير من المكتتبين بالمشروع، على دفع نفقات كبيرة لكراء السكن، بعدما تأخر استلامهم لسكناتهم لقرابة العشر سنوات، وهو ما جعلهم يطالبون بتعويضات مالية، لتغطية المصاريف الزائدة التي تم دفعها بسبب التأخير الحاصل، وكانت هيئة المحكمة بعد فصلها في القضية، قد نطقت بالحكم السالف الذكر في حق المرقي العقاري، مع إلزامه بدفع مبلغ 15 مليون سنتيم لفائدة كل مشتكي.