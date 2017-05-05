عمال جزائريون بشركة أمريكية يحتجون في إيليزي

أقدم الأحد، عمال شركة "ايلاس"، التي تعمل تحت إمرة الشركة الأمريكية " واستيرن"، المتخصصة في التنقيب عن البترول، والتي تنشط بمنطقة أوهانت التابعة إقليميا لبلدية إن امناس، على غلق باب المؤسسة، في حركة احتجاجية لتحقيق جملة من المطالب، والتي تتمثل في تأمين العمال اجتماعيا، خاصة وأنهم معرضون لعدة مخاطر نتيجة العمل الذي يقومون به في التنقيب عن البترول، كما طالبوا بتخفيض عدد ساعات العمل، بحيث يعملون على مدار 10 ساعات كاملة في اليوم، بالإضافة إلى زيادة الأجور، حيث يتقاضون راتبا قدره 4 ملايين سنتيم شهريا، وهو ما اعتبروه إجحافا في حقهم.

وتدخل رئيس الفرع البلدي بأوهانت، من أجل حل هذا الإشكال، أين أكد المسؤول الأمريكي، بأنه قد طلب رسميا بيانا من شركة (ايلاس)، والتي تثبت أن هؤلاء العمال مؤمنون، أما بالنسبة للراتب، فقد أوضح بأن هذه الأجور حددت بموجب المناقصة التي فازوا فيها، وبالتالي فلا يمكن زيادة الأجور، وهو نفس الشيء بالنسبة لعدد ساعات العمل، حيث كشف بأن الشركة مقيدة بعامل زمني، ومنه لا يمكن تخفيض عدد ساعات العمل، ومن جهة أخرى يمكنه زيادة عدد العمال في الفوج الواحد، وهو ما رفضه العمال، الذين مازالوا يواصلون اعتصامهم أمام بوابة الشركة.