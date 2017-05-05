20 سنة سجنا للإرهابيين "القعقاع" و"أبو رواحة" بسكيكدة

أصدرت جنايات سكيكدة، الثلاثاء، حكما غيابيا، يقضي بإدانة إرهابيين من عائلة واحدة، ينحدران من قرية بودخة، ببلدية عين قشرة، غرب ولاية سكيكدة، ويتعلق الأمر بكل من ج، ب 25 سنة المدعو القعقاع، و، ج، م 29 سنة المدعو أبو رواحة، بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، لكل واحد منهما، على خلفية متابعتهما بجناية الانخراط في مجموعة إرهابية مسلحة، وجناية السرقة مع حمل أسلحة، راح ضحيتها ابن عمهما ج، ر23 سنة القاطن بنفس القرية.

ويتلخص ملف القضية في كون الإرهابيين قدما في حدود الساعة الثامنة ليلا إلى القرية المذكورة، حيث كانا يرتديان لباسا أفغانيا، ويحملان أسلحة من نوع كلاشينكوف، أين اعترضا سبيل الضحية بمنطقة ديار العشرة.