قال الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، شهاب صديق، إن تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، اجترار ليس إلا، وكلام للاستهلاك لن يُغير شيئا.
وتعقيبا على تصريحات ولد عباس أمس، اتهم فيها أحمد أويحيى بالطمع في خلافة الرئيس بوتفليقة، رد شهاب صديق في تصريح لـ"الشروق"، بالقول إن مثل هذه التصريحات يراد من ورائها زعزعة الثقة بين الرئيس ومدير ديوانه.
ولفت الناطق باسم الأرندي، إلى أن محاولات الأمين العام للأفلان "يائسة" بهدف النيل من مواقف أويحيى الداعمة للرئيس من دون قيد ولا شرط". مشيرا إلى أن كلام ولد عباس، أصبح للاستهلاك وبات يعيد نفسه، وتابع قوله: "كلام الأمين العام للأفلان أصبح كلاما للاجترار ليس إلا".
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الأرندي يَصف تصريحات ولد عباس بـ"المجترة" ومن دون مغزى
شهاب: مواقف أويحيى داعمة للرئيس من دون قيد ولا شرط
إيمان عويمر
قال الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، شهاب صديق، إن تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، اجترار ليس إلا، وكلام للاستهلاك لن يُغير شيئا.
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وتعقيبا على تصريحات ولد عباس أمس، اتهم فيها أحمد أويحيى بالطمع في خلافة الرئيس بوتفليقة، رد شهاب صديق في تصريح لـ"الشروق"، بالقول إن مثل هذه التصريحات يراد من ورائها زعزعة الثقة بين الرئيس ومدير ديوانه.
ولفت الناطق باسم الأرندي، إلى أن محاولات الأمين العام للأفلان "يائسة" بهدف النيل من مواقف أويحيى الداعمة للرئيس من دون قيد ولا شرط". مشيرا إلى أن كلام ولد عباس، أصبح للاستهلاك وبات يعيد نفسه، وتابع قوله: "كلام الأمين العام للأفلان أصبح كلاما للاجترار ليس إلا".