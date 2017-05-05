برمجت إدارة مجمّع "الشروق" حفلا ضخما من المقرر عرضه على الشاشة هذا الأسبوع، يتضمن الكثير من المفاجآت التي تتعلق بشبكة رمضان، حيث إنه ومن خلال إطلالة سريعة لفريق صفحة "صندوق العجب" على البرنامج، تبين أن "الشروق" ستكون الأولى في رمضان 2017 مثلما كانت عليه أيضا في المواسم الرمضانية السابقة!!
ومن بين الأعمال المميزة التي سيتم عرض أبرز تفاصيلها، مسلسل "عاشور العاشر" في موسمه الثاني، وهو من بطولة صالح أوقروت، ياسمين عماري، سهيلة معلم، محمد يبدري. هذا الأخير، سيقدم الجزء الثاني من عمله الكوميدي "راب نيوز"، رفقة الفنان الشاب يحيى بوعبد الله الذي حقق نجاحا كبيرا من خلال نصوصه وأغانيه وطريقه أدائه الكوميدية في "راب نيوز" العام الماضي!!
في سياق متصل، يظهر فريق برنامج "ناس السطح" على شاشة "الشروق"، خلال رمضان، وقد تم الاتفاق على إبقاء تسمية "ناس السطح" لهذا الموسم الجديد الذي يكتب نصه ويخرجه عبد القادر جريو ويحتفظ خلاله بكل نجوم الأجزاء السابقة على غرار نبيل عسلي، نسيم حدوش، مراد صاولي، محمد خساني وغيرهم، في الوقت الذي سيتم خلال الحفل أيضا الكشف عن مفاجأة ضخمة تتمثل في إعلان "الشروق" عن إنتاج مسلسل جزائري جديد، وبتوفير مقاييس عالمية لتقديمه على الشاشة الصغيرة، خلال رمضان 2018، وهو العمل الذي يعنى بسيرة شخصية محورية في التراث الجزائري، وقد تم منح مسؤولية إخراجه لاسم شاب حقق نجاحا كبيرا في الوسط الفني خلال السنوات الماضية!!
الحفل سيتضمن أيضا تكريما لمخرج كبير، وقع اسمه في السينما الجزائرية بأحرف من ذهب، واستطاع في سنوات سابقة أن يُحدث الفارق، ليس على مستوى السينما الجزائرية فحسب وإنما السينما العربية والعالمية!!
يبقى أن كل التفاصيل المرتبطة بحفل رمضان 2017 ستجدونها على صفحات "الشروق" في الأيام المقبلة، فضلا عن تخصيص أركان جديدة لمتابعة ونقد كل الأعمال التي ستعرضها "الشروق" وغيرها من القنوات طيلة الشهر الفضيل!
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"الشروق" تنتج مسلسلا ضخما وتكرّم مخرجا كبيرا في حفل رمضان 2017!
يوسف الحاج
برمجت إدارة مجمّع "الشروق" حفلا ضخما من المقرر عرضه على الشاشة هذا الأسبوع، يتضمن الكثير من المفاجآت التي تتعلق بشبكة رمضان، حيث إنه ومن خلال إطلالة سريعة لفريق صفحة "صندوق العجب" على البرنامج، تبين أن "الشروق" ستكون الأولى في رمضان 2017 مثلما كانت عليه أيضا في المواسم الرمضانية السابقة!!
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ومن بين الأعمال المميزة التي سيتم عرض أبرز تفاصيلها، مسلسل "عاشور العاشر" في موسمه الثاني، وهو من بطولة صالح أوقروت، ياسمين عماري، سهيلة معلم، محمد يبدري. هذا الأخير، سيقدم الجزء الثاني من عمله الكوميدي "راب نيوز"، رفقة الفنان الشاب يحيى بوعبد الله الذي حقق نجاحا كبيرا من خلال نصوصه وأغانيه وطريقه أدائه الكوميدية في "راب نيوز" العام الماضي!!
في سياق متصل، يظهر فريق برنامج "ناس السطح" على شاشة "الشروق"، خلال رمضان، وقد تم الاتفاق على إبقاء تسمية "ناس السطح" لهذا الموسم الجديد الذي يكتب نصه ويخرجه عبد القادر جريو ويحتفظ خلاله بكل نجوم الأجزاء السابقة على غرار نبيل عسلي، نسيم حدوش، مراد صاولي، محمد خساني وغيرهم، في الوقت الذي سيتم خلال الحفل أيضا الكشف عن مفاجأة ضخمة تتمثل في إعلان "الشروق" عن إنتاج مسلسل جزائري جديد، وبتوفير مقاييس عالمية لتقديمه على الشاشة الصغيرة، خلال رمضان 2018، وهو العمل الذي يعنى بسيرة شخصية محورية في التراث الجزائري، وقد تم منح مسؤولية إخراجه لاسم شاب حقق نجاحا كبيرا في الوسط الفني خلال السنوات الماضية!!
الحفل سيتضمن أيضا تكريما لمخرج كبير، وقع اسمه في السينما الجزائرية بأحرف من ذهب، واستطاع في سنوات سابقة أن يُحدث الفارق، ليس على مستوى السينما الجزائرية فحسب وإنما السينما العربية والعالمية!!
يبقى أن كل التفاصيل المرتبطة بحفل رمضان 2017 ستجدونها على صفحات "الشروق" في الأيام المقبلة، فضلا عن تخصيص أركان جديدة لمتابعة ونقد كل الأعمال التي ستعرضها "الشروق" وغيرها من القنوات طيلة الشهر الفضيل!