توقيف مختل عقليا مهووس بشكاويه لدى الشرطة

مثل أمام محكمة بئرمراد رايس، الثلاثاء، مختل عقليا، ويتعلق الأمر بالمدعو (ش.ع) من مواليد 1984، المعروف لدى مصالح الشرطة أنه شخص مسبوق قضائيا، على خلفية تورطه في جنحة السرقة، وانتحال صفة منظمة قانونا.

وتبين من خلال جلسة محاكمة المتهم أنه مهووس برجال الأمن الذي أصبح معتادا على التوجه يوميا إلى مركز الشرطة، وتقديم شكاوى في حق أشخاص، ويتهمهم ظلما، لحبه الشديد لرجال الشرطة، والدخول إلى مركز الشرطة من أجل البقاء معهم، وبناء على الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين على مستوى مصالح الأمن، بعد سرقته هاتفين نقالين لقاصرين بعد أن استوقفهما بالطريق العمومي، وسلبهما هواتفهما بالقوة بدون وجه حق، مقدما نفسه على أساس أنه شرطي، ليتم على إثرها توقيفه، وبتقديمه أمام وكيل الجمهورية، أمر بإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بعد أن نسبت إليه الجنحة السالفة الذكر، وفي جلسة المحاكمة، كشفت محاكمته أنه مختل عقليا، حيث أكد أنه يومها لم يتعاط دواءه، ولهذا أرتكب فعل السرقة، أما فيما يخص انتحال صفة شرطي، صرح أنه مهووس برجال الأمن ويحبهم كثيرا، ولهذا الشأن التمس في حقه ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ لاحق.