في سهرة غنت فيها ندى الريحان وديانا كرزون وأصوات عربية أخرى.. وردة تعود في ذكراها الخامسة عبر.. التلفزيون الجزائري!

بث التلفزيون الجزائري سهرة أمس برنامجا فنيا ضخما خصصه للفنانة الراحلة وردة الجزائرية في ذكراها الخامسة، وهو البرنامج الذي حصل من خلاله التلفزيون على تتويج أفضل سهرة منوعة في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في طبعته الأخيرة بتونس!

تعود الفنانة الكبيرة وردة في ذكراها الخامسة على شاشة التلفزيون الجزائري من خلال سهرة منوعة، يقدمها المنشط محسن بوزرطيط الذي عبر عن سعادته بتقديم برنامج فني يحتفل بأميرة الطرب العربي في ذكراها الخامسة، قائلا في مقدمة البرنامج إن "وردة لا تزال تسكن وجدان الملايين من المعجبين"، وعلى هذا الأساس فكر التلفزيون الجزائري في إحياء ذكرى رحيلها الخامسة من خلال استضافة خمس مطربات من خمسة بلدان عربية مختلفة، تتقدمها الجزائر التي ستمثلها الفنانة ندى الريحان، زيادة على تونس، من خلال صوت محرزية الطويل، والأردن التي تمثلها ديانا كرزون، إضافة إلى نادين صعب من لبنان ومروة ناجي من مصر!

وطبعا، أدت كل مطربة أغنية أو اثنتين للسيدة وردة، علما أن اختيار الجزائرية ندى الريحان كان مميزا لأغنية "عيد الكرامة"، في الوقت الذي استمتع فيه الجمهور بأغان أخرى على غرار "في يوم وليلة"، وبعض الأغاني الطربية الأخرى للسيدة وردة.

يشار إلى أن هذه السهرة كانت سببا في تتويج التلفزيون العمومي بجائزة أفضل برنامج منوع في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس.