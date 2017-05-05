وجه المُعلق الرياضي محمد مبروكي، الذي بلغ نهائيات مسابقة برنامج "Allo Bein" الذي يُعنى باكتشاف مواهب التعليق الرياضي، شكره للروائية الجزائرية أحلام مستغانمي على دعمها له خلال المسابقة.
وكتب "مبروكي" عبر صفحته الخاصة على "فايسبوك": "السيدة أحلام مستغانمي لطالما وقفت إلى جانب عائلات في مدينتي بوسعادة.. وكان لي شرف تسلم تلك المبالغ المالية المعتبرة من طرف أحد المقربين منها، طلبت منه السيدة أحلام أن يسلمها لفقراء ويتامى تتكفل بهم شهريا.. فألف شكر لهذه السيدة التي أثبتت أن الكاتب يمكن أن يغيّر الكثير.. فهي تعتبر مثالا يحتذى به في كل شيء إنساني وجميل.. بارك اللّٰه فيها وبارك في صحتها وجعل ذلك في ميزان حساناتها".
واختتم محمد منشوره قائلا: "الانطلاق من عمق الظلام هو لذة السرور وجدارة التتويج.. قمة الفخر أن تقوم السيدة أحلام بدعمك بمنشور خاص على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" و"الأنستغرام".. نعم الفخر أرضه صلبة ..فمن لم يشكر الناس لم يشكر اللّٰه.. وأما بنعمة ربك فحدث".
والمعروف أن مبروكي كان يقف على بُعد خطوة واحدة فقط من نيل شرف التعليق على "نهائي دوري أبطال أوروبا 2017"، مع ثمانية معلقين عرب، بينهم جزائري من وادي سوف، إلا أن الحظ خذله. علما أن مبروكي هو معلق "الدوري البلجيكي"على قنوات "الشروقTV".
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قال إنها لطالما وقفت مع فقراء مدينة بوسعادة..
المُعلق محمد مبروكي يشكر مستغانمي على دعمه "ألو بين"
رابح. ع
وجه المُعلق الرياضي محمد مبروكي، الذي بلغ نهائيات مسابقة برنامج "Allo Bein" الذي يُعنى باكتشاف مواهب التعليق الرياضي، شكره للروائية الجزائرية أحلام مستغانمي على دعمها له خلال المسابقة.
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وكتب "مبروكي" عبر صفحته الخاصة على "فايسبوك": "السيدة أحلام مستغانمي لطالما وقفت إلى جانب عائلات في مدينتي بوسعادة.. وكان لي شرف تسلم تلك المبالغ المالية المعتبرة من طرف أحد المقربين منها، طلبت منه السيدة أحلام أن يسلمها لفقراء ويتامى تتكفل بهم شهريا.. فألف شكر لهذه السيدة التي أثبتت أن الكاتب يمكن أن يغيّر الكثير.. فهي تعتبر مثالا يحتذى به في كل شيء إنساني وجميل.. بارك اللّٰه فيها وبارك في صحتها وجعل ذلك في ميزان حساناتها".
واختتم محمد منشوره قائلا: "الانطلاق من عمق الظلام هو لذة السرور وجدارة التتويج.. قمة الفخر أن تقوم السيدة أحلام بدعمك بمنشور خاص على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" و"الأنستغرام".. نعم الفخر أرضه صلبة ..فمن لم يشكر الناس لم يشكر اللّٰه.. وأما بنعمة ربك فحدث".
والمعروف أن مبروكي كان يقف على بُعد خطوة واحدة فقط من نيل شرف التعليق على "نهائي دوري أبطال أوروبا 2017"، مع ثمانية معلقين عرب، بينهم جزائري من وادي سوف، إلا أن الحظ خذله. علما أن مبروكي هو معلق "الدوري البلجيكي"على قنوات "الشروقTV".