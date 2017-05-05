دورية لمصالح الأمن تفطنت لجريمته بالعاصمة محاكمة تاجر حاول إغراق السوق بقناطير من اللحم الفاسد

مثل أمام محكمة الدار البيضاء بالعاصمة ،الثلاثاء، بائع لحوم متابع بتهمة عرض مواد استهلاكية فاسدة للبيع، بعد فضحه من قبل أعوان الرقابة ومكافحة الغش، وهو بصدد توجيه كمية معتبرة من اللحوم البيضاء، قدرت بنحو 10 قناطير من لحم "الديك الرومي" أو "السكالوب" إلى السوق كانت معرضة للتلف، لعدم احترامه الشروط المطلوبة في الحفظ وغياب أجهزة تبريد في المحل.

واستنادا إلى ما تداولته هيئة المحكمة خلال جلسة أمس، فقد تمكنت دورية روتينية قام بها أعوان الرقابة عبر بعض المحلات التجارية بالعاصمة مؤخرا، من اكتشاف حالة إهمال وتسيب في عرض اللحوم من قبل المتهم، ووضعها مباشرة على الأرضية، من دون مراعاته شروط النظافة والحفظ، إلى جانب تسجيل غياب تام لأجهزة التبريد في المحل، الأمر الذي جعلها عرضة للتعفن بسبب الحرارة، وعلى إثر ذلك تم تحرير محضر معاينة من قبل الأعوان ضده، واستدعاء رجال الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه وإيداعه رهن الحبس بالمؤسسة العقابية للحراش.

وأثناء استجواب المتهم من طرف القاضي الثلاثاء، أكد أنه بتاريخ معاينة المحل، لم يكن متواجدا هناك، وصرح بخصوص اللحوم التي كان بصدد تسويقها، أنها لم تكن فاسدة، كونها لم تمض فترة طويلة على اقتنائها من الممون، وحمل هذا الأخير مسؤولية أي حالة تعفن، وأمام المعطيات المقدمة في ملف الموضوع شدد وكيل الجمهورية على ضرورة تشديد العقوبة في حق المتهم والتمس توقيع عقوبة سالبة للحرية مدتها عامين حبسا، إلى جانب 200 ألف دج غرامة مالية.