تعد مدينة حاسي مسعود من المناطق الجنوبية التي شهدت في السنوات الأخيرة وجود أعداد كبيرة من النازحين الأفارقة؛ خاصة من الجنسية المالية، وهذا بسبب النزاع المسلح منذ ست السنوات الماضية في منطقة الأزواد المالية، ما جعل العديد من السكان المتمركزين بالقرى الحدودية مع الجزائر يضطرون إلى الهروب من تلك المناطق في شكل جماعات داخل التراب الجزائري؛ ولكن منذ السنتين الماضيتين شهدت المناطق الحدودية عودة الهدوء بعد لجوء الأطراف المتنازعة إلى الصلح المؤقت.
هذا الوضع بقي على ما هو عليه، بالرغم من ترحيل العديد من العائلات والجماعات من طرف السلطات الأمنية بعد عودة الهدوء إلى تلك المناطق؛ حيث شهدت مدينة حاسي مسعود وعلى غير العادة تزايد أعداد كبيرة من الأفارقة؛ بالرغم من ترحيلهم في وقت سابق، وهذا ما يثير العديد من التساؤلات؛ ولكن في مقابل ذلك، وحسب مصادر عليمة بهذا الشأن، فإن من أهم أسباب ذلك، وجود العديد من الأفارقة ومن جنسيات مختلفة، وبسبب الظروف القاهرة في بلدانهم اتخذوا هذا الظرف للنازحين الماليين منفذا لهم وهذا من أجل المرور إلى البلدان الأوروبية في محاولة للبحث عن العمل والعيش الكريم؛ وهذا ما جعل العديد منهم يتخذ العديد من المناطق الجنوبية للجزائر نقاط عبور إلى وجهاتهم ما يؤدي بهم إلى ممارسة العديد من أعمال التسول والنصب والاحتيال بصفة مؤقتة نظرا إلى الظروف الصعبة لكي يتسنى لهم التنقل إلى الدول الأوروبية؛ وهو ما تشهده مدينة حاسي مسعود في الآونة الأخيرة.
ويوجد العديد من هذه الجماعات وبعض العائلات من جنسيات مختلفة اتخذت المدينة منطقة عبور لهم، وقد شوهد العديد منهم بمنطقة وادي إرارة، وهذا ما يفسر دخولهم من هذه المنطقة.
وفي نفس السياق، أكدت مصادر عليمة أن العديد من المهربين يقومون بتهريبهم من المناطق الحدودية إلى غاية وصولهم إلى هذه المناطق، وهو ما يسهل لهم التنقل عبر الحدود إلى داخل التراب الوطني.
وتوجد العديد من هذه العائلات والجماعات بمحاذاة محطة نقل المسافرين بحاسي مسعود والمنطقة الصناعية، إضافة إلى وجود البعض منهم بمنطقة وادي إرارة في الجهة الشرقية؛ حيث اتخذوا هذه الأماكن مبيتا لهم وفي ظروف معيشية صعبة؛ خاصة تلك العائلات الموجودة بالقرب من محطة المسافرين فأغلبيتهم من الجنسيات المالية؛ التي بقيت منذ مدة في هذا المكان في مشهد إنساني مؤلم، وأمام أنظار السلطات المحلية بالمدينة دون أن تتخذ أي إجراء سواء ما تعلق بترحيلهم أم تقديم يد العون لهم كوضعهم في ملجإ خاص بهم؛ فهذه العائلات أصبحت تبيت في العراء مع أطفالها، في حين تمارس هذه العائلات مختلف أعمال التسول في النهار أمام المساجد وشوارع المدينة.
وبالرغم من ترحيل العديد منهم في وقت سابق، إلا أن أعدادهم تتزايد كل مرة بالمنطقة، ما يفسر وجود منافذ عديدة يتم تهريبهم وإيصالهم منها، خاصة من الجهة الشرقية بمنطقة وادي إرارة، فهي النقطة الرئيسية التي يأتي منها أغلبهم؛ وهو ما يفسر أيضا نقص الرقابة فيما يخص تنقل الأشخاص وسهولة عبور غالبة الأفارقة من هذه النقطة بوادي إرارة نحو المدينة والمناطق المجاورة الأخرى.
كما توجد العديد من الجنسيات بالمدينة على غرار التشادية والنيجيرية، بالإضافة إلى الماليين وغيرهم من الأفارقة الذين أصبحوا يتوافدون على المنطقة بشكل ملحوظ، على غرار بعض المناطق بولايات ورقلة وغرداية وتقرت.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
11000 سائح يتوافدون على مواقع بلا فنادق بأدرار
2تدمير 4 قنابل تقليدية بالمسيلة
320 سنة سجنا للإرهابيين "القعقاع" و"أبو رواحة" بسكيكدة
4إحباط محاولة إدخال 160 كلغ من المخدرات من المغرب
5ارتفاع قياسي مرتقب لأسعار "الدلاع" قبيل رمضان بالوادي
Français English
الرأي
حبيب راشدين
نهاية أسطورة "حكم الشعب بالشعب"
جمال لعلامي
وكفى الطمّاعين شرّ الهبال!
قادة بن عمار
الدولة الخاسرة!
سلطان بركاني
لا يهمّني دينك.. المهمّ أنّك إنسان
سليم قلالة
ركود السياسات العامة.. إلى أين؟
جمال لعلامي
الميّتون بالخلعة!
صالح عوض
لم تكن كلها نكبة
محمد الهادي الحسني
المنخوبون
جمال لعلامي
نشوة الحكم وشهوة الحكومة!
رشيد ولد بوسيافة
مُضرِبون عن "الشِّيتة"!
الفيديو
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
يستغلون منافذ بالمنطقة لتهريبهم
مافيا تهريب البشر تغرق حاسي مسعود بالنازحين الأفارقة
وناسية عز الدين
تعد مدينة حاسي مسعود من المناطق الجنوبية التي شهدت في السنوات الأخيرة وجود أعداد كبيرة من النازحين الأفارقة؛ خاصة من الجنسية المالية، وهذا بسبب النزاع المسلح منذ ست السنوات الماضية في منطقة الأزواد المالية، ما جعل العديد من السكان المتمركزين بالقرى الحدودية مع الجزائر يضطرون إلى الهروب من تلك المناطق في شكل جماعات داخل التراب الجزائري؛ ولكن منذ السنتين الماضيتين شهدت المناطق الحدودية عودة الهدوء بعد لجوء الأطراف المتنازعة إلى الصلح المؤقت.
تغطيات ذات صلة
مافيا تهريب البشر تغرق حاسي مسعود بالنازحين الأفارقة
محاكمة تاجر حاول إغراق السوق بقناطير من اللحم الفاسد
توقيف مختل عقليا مهووس بشكاويه لدى الشرطة
20 سنة سجنا للإرهابيين "القعقاع" و"أبو رواحة" بسكيكدة
عمال جزائريون بشركة أمريكية يحتجون في إيليزي
هذا الوضع بقي على ما هو عليه، بالرغم من ترحيل العديد من العائلات والجماعات من طرف السلطات الأمنية بعد عودة الهدوء إلى تلك المناطق؛ حيث شهدت مدينة حاسي مسعود وعلى غير العادة تزايد أعداد كبيرة من الأفارقة؛ بالرغم من ترحيلهم في وقت سابق، وهذا ما يثير العديد من التساؤلات؛ ولكن في مقابل ذلك، وحسب مصادر عليمة بهذا الشأن، فإن من أهم أسباب ذلك، وجود العديد من الأفارقة ومن جنسيات مختلفة، وبسبب الظروف القاهرة في بلدانهم اتخذوا هذا الظرف للنازحين الماليين منفذا لهم وهذا من أجل المرور إلى البلدان الأوروبية في محاولة للبحث عن العمل والعيش الكريم؛ وهذا ما جعل العديد منهم يتخذ العديد من المناطق الجنوبية للجزائر نقاط عبور إلى وجهاتهم ما يؤدي بهم إلى ممارسة العديد من أعمال التسول والنصب والاحتيال بصفة مؤقتة نظرا إلى الظروف الصعبة لكي يتسنى لهم التنقل إلى الدول الأوروبية؛ وهو ما تشهده مدينة حاسي مسعود في الآونة الأخيرة.
ويوجد العديد من هذه الجماعات وبعض العائلات من جنسيات مختلفة اتخذت المدينة منطقة عبور لهم، وقد شوهد العديد منهم بمنطقة وادي إرارة، وهذا ما يفسر دخولهم من هذه المنطقة.
وفي نفس السياق، أكدت مصادر عليمة أن العديد من المهربين يقومون بتهريبهم من المناطق الحدودية إلى غاية وصولهم إلى هذه المناطق، وهو ما يسهل لهم التنقل عبر الحدود إلى داخل التراب الوطني.
وتوجد العديد من هذه العائلات والجماعات بمحاذاة محطة نقل المسافرين بحاسي مسعود والمنطقة الصناعية، إضافة إلى وجود البعض منهم بمنطقة وادي إرارة في الجهة الشرقية؛ حيث اتخذوا هذه الأماكن مبيتا لهم وفي ظروف معيشية صعبة؛ خاصة تلك العائلات الموجودة بالقرب من محطة المسافرين فأغلبيتهم من الجنسيات المالية؛ التي بقيت منذ مدة في هذا المكان في مشهد إنساني مؤلم، وأمام أنظار السلطات المحلية بالمدينة دون أن تتخذ أي إجراء سواء ما تعلق بترحيلهم أم تقديم يد العون لهم كوضعهم في ملجإ خاص بهم؛ فهذه العائلات أصبحت تبيت في العراء مع أطفالها، في حين تمارس هذه العائلات مختلف أعمال التسول في النهار أمام المساجد وشوارع المدينة.
وبالرغم من ترحيل العديد منهم في وقت سابق، إلا أن أعدادهم تتزايد كل مرة بالمنطقة، ما يفسر وجود منافذ عديدة يتم تهريبهم وإيصالهم منها، خاصة من الجهة الشرقية بمنطقة وادي إرارة، فهي النقطة الرئيسية التي يأتي منها أغلبهم؛ وهو ما يفسر أيضا نقص الرقابة فيما يخص تنقل الأشخاص وسهولة عبور غالبة الأفارقة من هذه النقطة بوادي إرارة نحو المدينة والمناطق المجاورة الأخرى.
كما توجد العديد من الجنسيات بالمدينة على غرار التشادية والنيجيرية، بالإضافة إلى الماليين وغيرهم من الأفارقة الذين أصبحوا يتوافدون على المنطقة بشكل ملحوظ، على غرار بعض المناطق بولايات ورقلة وغرداية وتقرت.