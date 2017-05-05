جديد الدراما التركية على "الشروق"!

من بين المسلسلات التركية الجديدة التي ستعرضها "الشروق" في رمضان، وتحديدا على قناة "سي بي سي بنة"، مسلسل "فريدة"، الذي يروي تفاصيل اختطاف تتعرض له إحدى العائلات، في جو من التشويق والسوسبانس والمغامرات والصراع العائلي المشتعل.

علما أن "الشروق" ومن خلال توجهها أخيرا إلى عرض المزيد من الدراما التركية، يكون الهدف من وراء ذلك هو البحث عن تلبية رغبات الكثير من المشاهدين الذين عبروا عن اهتمامهم المتزايد بهذه الدراما وباتوا يفتشون عنها بين القنوات العربية، وحتى تكون "الشروق" هي الرائدة في العرض وتحقق الأسبقية في تقديم الكثير من الأعمال "الفريدة" مثلما هو عنوان المسلسل المذكور آنفا!!