من بين المسلسلات التركية الجديدة التي ستعرضها "الشروق" في رمضان، وتحديدا على قناة "سي بي سي بنة"، مسلسل "فريدة"، الذي يروي تفاصيل اختطاف تتعرض له إحدى العائلات، في جو من التشويق والسوسبانس والمغامرات والصراع العائلي المشتعل.
علما أن "الشروق" ومن خلال توجهها أخيرا إلى عرض المزيد من الدراما التركية، يكون الهدف من وراء ذلك هو البحث عن تلبية رغبات الكثير من المشاهدين الذين عبروا عن اهتمامهم المتزايد بهذه الدراما وباتوا يفتشون عنها بين القنوات العربية، وحتى تكون "الشروق" هي الرائدة في العرض وتحقق الأسبقية في تقديم الكثير من الأعمال "الفريدة" مثلما هو عنوان المسلسل المذكور آنفا!!
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1"الشروق" تنتج مسلسلا ضخما وتكرّم مخرجا كبيرا في حفل رمضان 2017!
2جديد الدراما التركية على "الشروق"!
Français English
الرأي
حبيب راشدين
نهاية أسطورة "حكم الشعب بالشعب"
جمال لعلامي
وكفى الطمّاعين شرّ الهبال!
قادة بن عمار
الدولة الخاسرة!
سلطان بركاني
لا يهمّني دينك.. المهمّ أنّك إنسان
سليم قلالة
ركود السياسات العامة.. إلى أين؟
جمال لعلامي
الميّتون بالخلعة!
صالح عوض
لم تكن كلها نكبة
محمد الهادي الحسني
المنخوبون
جمال لعلامي
نشوة الحكم وشهوة الحكومة!
رشيد ولد بوسيافة
مُضرِبون عن "الشِّيتة"!
الفيديو
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
جديد الدراما التركية على "الشروق"!
يوسف. أ
من بين المسلسلات التركية الجديدة التي ستعرضها "الشروق" في رمضان، وتحديدا على قناة "سي بي سي بنة"، مسلسل "فريدة"، الذي يروي تفاصيل اختطاف تتعرض له إحدى العائلات، في جو من التشويق والسوسبانس والمغامرات والصراع العائلي المشتعل.
تغطيات ذات صلة
"الشروق" تنتج مسلسلا ضخما وتكرّم مخرجا كبيرا في حفل رمضان 2017!
"الشروق" تبدأ في بث "الميزان".. و"البرايم" الأول لتعريف المتنافسين!
نادي شعلة الإعلام "زهير إحدادن" يكرّم صحفية الشروق ناهد زرواطي
"الشروق العامة" تنافس نفسها بقناة "سي بي سي بنة"!
"الشروق العامة" تنفرد ببث "وادي الذئاب 9" بلهجة جزائرية!!
علما أن "الشروق" ومن خلال توجهها أخيرا إلى عرض المزيد من الدراما التركية، يكون الهدف من وراء ذلك هو البحث عن تلبية رغبات الكثير من المشاهدين الذين عبروا عن اهتمامهم المتزايد بهذه الدراما وباتوا يفتشون عنها بين القنوات العربية، وحتى تكون "الشروق" هي الرائدة في العرض وتحقق الأسبقية في تقديم الكثير من الأعمال "الفريدة" مثلما هو عنوان المسلسل المذكور آنفا!!