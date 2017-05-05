دخلت فضيحة تعبيد الطرقات في حي فتال المقسوم بين بلديتي بني مراد وأولاد يعيش شهرها الثالث، حيث يعاني السكان من انتشار كثيف للغبار بسبب توقف أشغال تعبيد الطريق الرئيسي منذ أشهر، ما تسبب في انتشار أمراض الحساسية لدى الكبار والصغار، ورغم نداءات السكان المتكررة ومطالبتهم باستكمال الأشغال لم تتحرك السلطات المحلية لحل المشكل، ما دفع السكان إلى التشاور والتنسيق لتنظيم حركة احتجاجية كبيرة للمطالبة بحضور الوالي شخصيا إلى الحي بعد تهرب الأميار من المسؤولية.
وللوقوف أكثر على أسباب تعثر مشروع تعبيد الطريق الرئيسي بحي فتال، اتصلت الشروق برئيس دائرة أولاد يعيش بوجمعة صلعي الذي أكد أن الطريق الرئيسي لحي فتال تتقاسمه كل من بلدية أولاد يعيش وبني مراد، حيث لجأ إلى جمع "الأميار" على طاولة واحدة منذ أشهر، أين التزم رئيس بلدية بني مراد بنزع الزفت القديم وتهيئة الطريق بالحصى "التوفنة"، بينما التزم رئيس بلدية أولاد يعيش بتعبيد الطريق بالزفت.
وحسب رئيس الدائرة فإن رئيس بلدية بني مراد التزم بالأشغال وقام بواجبه، غير أن رئيس بلدية أولاد يعيش الذي ترشح للانتخابات التشريعية لم يطبق التزاماتهم بسبب انشغاله بالحملة الانتخابية، ما دفع محدثنا إلى اختيار شركة خاصة كلفها بتعبيد الطريق قبل الانتخابات التشريعية، غير أن المقاول لم يلتزم هو الآخر بوعوده، ما أجبر دائرة أولاد يعيش إلى اختيار مقاول آخر سينطلق في أشغال تعبيد وتهيئة الطريق الرئيسي لحي فتال هذا الأسبوع.
واستغرب سكان حي فتال الذي يجمع ثلاث بلديات، وهي كل من بني مراد وقرواو وأولاد يعيش وهو من أكبر الأحياء بالبليدة من حيث السكان والتوسع العمراني من تهميش السلطات المحلية لحيهم الذي يفتقد حتى حاويات القمامة، ما يضطر السكان إلى رمي الزبالة على قارعة الطرقات لتعبث بها الكلاب والقطط، ولم تدم فرحة السكان بأشغال تعبيد طريقهم الرئيسي طويلا، حيث توقفت الأشغال فجأة بعد انطلاقها قبل شهرين، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات وتسبب في حالة احتقان وسط السكان الذين يحظرون حاليا لعملية احتجاجية كبيرة بسبب الإهمال واللامبالاة التي يمارسها المسؤولون ضد حيهم.
وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي يقوم بها والي البليدة لإعطاء وجه جديد ومنير للولاية والتي اعترف بها السكان الذين أكدوا أن الولاية تغيرت إلى الأحسن وباتت شوارعها وطرقاتها أجمل وأوسع، غير أنهم طالبوه بالالتفات إلى حيهم، على غرار باقي الأحياء وعدم السقوط في "التمييز" التنموي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1تدمير 4 قنابل تقليدية بالمسيلة
2مافيا تهريب البشر تغرق حاسي مسعود بالنازحين الأفارقة
320 سنة سجنا للإرهابيين "القعقاع" و"أبو رواحة" بسكيكدة
4إحباط محاولة إدخال 160 كلغ من المخدرات من المغرب
5كاب كاربون – زيڤواط .. رحلات سياحية محفوفة بالمخاطر
Français English
الرأي
حبيب راشدين
نهاية أسطورة "حكم الشعب بالشعب"
جمال لعلامي
وكفى الطمّاعين شرّ الهبال!
قادة بن عمار
الدولة الخاسرة!
سلطان بركاني
لا يهمّني دينك.. المهمّ أنّك إنسان
سليم قلالة
ركود السياسات العامة.. إلى أين؟
جمال لعلامي
الميّتون بالخلعة!
صالح عوض
لم تكن كلها نكبة
محمد الهادي الحسني
المنخوبون
جمال لعلامي
نشوة الحكم وشهوة الحكومة!
رشيد ولد بوسيافة
مُضرِبون عن "الشِّيتة"!
الفيديو
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
سكان حي فتال يطالبون الوالي بالتدخل بعد تنكر "الأميار" لمطالبهم
فضيحة تعبيد الطرقات في البليدة تدخل شهرها الثالث
بلقاسم.ح
صحافي ورئيس قسم المجتمع بجريدة الشروق
دخلت فضيحة تعبيد الطرقات في حي فتال المقسوم بين بلديتي بني مراد وأولاد يعيش شهرها الثالث، حيث يعاني السكان من انتشار كثيف للغبار بسبب توقف أشغال تعبيد الطريق الرئيسي منذ أشهر، ما تسبب في انتشار أمراض الحساسية لدى الكبار والصغار، ورغم نداءات السكان المتكررة ومطالبتهم باستكمال الأشغال لم تتحرك السلطات المحلية لحل المشكل، ما دفع السكان إلى التشاور والتنسيق لتنظيم حركة احتجاجية كبيرة للمطالبة بحضور الوالي شخصيا إلى الحي بعد تهرب الأميار من المسؤولية.
تغطيات ذات صلة
وهران: إنطلاق فعاليات الطبعة العاشرة لمعرض الزهور بمشاركة 90 عارضا
كاب كاربون – زيڤواط .. رحلات سياحية محفوفة بالمخاطر
مافيا تهريب البشر تغرق حاسي مسعود بالنازحين الأفارقة
محاكمة تاجر حاول إغراق السوق بقناطير من اللحم الفاسد
توقيف مختل عقليا مهووس بشكاويه لدى الشرطة
وللوقوف أكثر على أسباب تعثر مشروع تعبيد الطريق الرئيسي بحي فتال، اتصلت الشروق برئيس دائرة أولاد يعيش بوجمعة صلعي الذي أكد أن الطريق الرئيسي لحي فتال تتقاسمه كل من بلدية أولاد يعيش وبني مراد، حيث لجأ إلى جمع "الأميار" على طاولة واحدة منذ أشهر، أين التزم رئيس بلدية بني مراد بنزع الزفت القديم وتهيئة الطريق بالحصى "التوفنة"، بينما التزم رئيس بلدية أولاد يعيش بتعبيد الطريق بالزفت.
وحسب رئيس الدائرة فإن رئيس بلدية بني مراد التزم بالأشغال وقام بواجبه، غير أن رئيس بلدية أولاد يعيش الذي ترشح للانتخابات التشريعية لم يطبق التزاماتهم بسبب انشغاله بالحملة الانتخابية، ما دفع محدثنا إلى اختيار شركة خاصة كلفها بتعبيد الطريق قبل الانتخابات التشريعية، غير أن المقاول لم يلتزم هو الآخر بوعوده، ما أجبر دائرة أولاد يعيش إلى اختيار مقاول آخر سينطلق في أشغال تعبيد وتهيئة الطريق الرئيسي لحي فتال هذا الأسبوع.
واستغرب سكان حي فتال الذي يجمع ثلاث بلديات، وهي كل من بني مراد وقرواو وأولاد يعيش وهو من أكبر الأحياء بالبليدة من حيث السكان والتوسع العمراني من تهميش السلطات المحلية لحيهم الذي يفتقد حتى حاويات القمامة، ما يضطر السكان إلى رمي الزبالة على قارعة الطرقات لتعبث بها الكلاب والقطط، ولم تدم فرحة السكان بأشغال تعبيد طريقهم الرئيسي طويلا، حيث توقفت الأشغال فجأة بعد انطلاقها قبل شهرين، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات وتسبب في حالة احتقان وسط السكان الذين يحظرون حاليا لعملية احتجاجية كبيرة بسبب الإهمال واللامبالاة التي يمارسها المسؤولون ضد حيهم.
وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي يقوم بها والي البليدة لإعطاء وجه جديد ومنير للولاية والتي اعترف بها السكان الذين أكدوا أن الولاية تغيرت إلى الأحسن وباتت شوارعها وطرقاتها أجمل وأوسع، غير أنهم طالبوه بالالتفات إلى حيهم، على غرار باقي الأحياء وعدم السقوط في "التمييز" التنموي.