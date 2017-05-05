خرقت حاجز المراقبة بالميناء الجاف بوهران في ظروف غامضة حجز أجهزة تلحيم كهربائية غير مطابقة مستوردة من فرنسا

كشفت مصادر موثوقة لـ"الشروق"، عن تمكن متعامل خاص من تهريب كميات يعتقد أنها هامة، وتتجاوز حمولة حاوية شحن واحدة، من أجهزة تلحيم كهربائية غير مطابقة، تم استيرادها من فرنسا، وتيسر لها تجاوز حاجز المراقبة الحدودي، قبل أن يتم ضبط عينة منها بقيمة تفوق 270 مليون سنتيم طبقا لسعر السوق المحلية، وهذا داخل مخزن يقع بمنطقة قديل في وهران.

وبحسب ذات المصادر، فإن عملية الحجز التي نفذها أعوان المراقبة لمديرية التجارة لولاية وهران، قد استهدفت لحد الساعة حوالي 70 وحدة من آلات تلحيم موصولة بأقطاب أو مسارٍ كهربائية، المعروفة بالإلكترودات، وتحمل على هيكلها مواصفات المنتوج مدونة باللغة الأجنبية بعبارة (170 E +TECHNO LCD SHADE 9-13)، وبقيمة بيع قد تصل في السوق الوهرانية إلى 2760000 دج، مضيفة أنه تم العثور عليها مخزنة على مستوى مستودع خاص بمستوردها، بمنطقة قديل، كما يعتقد البدء في عمليات تسويقها محليا، حيث اتضح خلال عملية المعاينة، غياب تام لإجراءات الوسم القانونية، وهذا في جميع الكميات المخزنة من تلك التجهيزات، ليتقرر إخضاعها للسحب النهائي، وتحرير محضر مخالفة ضد المعني قصد متابعته قضائيا.

كما تفيد ذات الجهات، أن تدخلات مصالح المراقبة في قضية الحال، ستمتد في تحقيق اقتصادي موسع، لتشمل السوق المحلية، وذلك للبحث عن كميات إضافية لا يستبعد تمريرها إليها من أجهزة التلحيم غير الموسومة، واصفة أن الظروف التي سمحت باختراق هذه الأخيرة لخط المراقبة على مستوى الميناء الجاف بالسانيا بالغامضة، خاصة وأن الأمر يتعلق بغياب كلي للوسم في جميع الكميات المخزنة.