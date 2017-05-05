تمكنت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، من تدمير خمسة (5) مخابئ للإرهابيين واسترجعت أربع (4) قنابل تقليدية الصنع وقنطارا من المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات، بولايتي بجاية وسكيكدة.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أنه "إثر عمليات بحث وتمشيط، دمرت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 ماي 2017 بكل من بجاية وسكيكدة، خمسة (5) مخابئ للإرهابيين وأربع قنابل تقليدية الصنع وقنطارا (01) من المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات".
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "ضبطت وحدة لحراس الحدود بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتلمسان، قنطارا (01) و(60) كيلوغراما من الكيف المعالج".
من جهة أخرى، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من ورقلة وبرج باجي مختار وعين قزام، (29) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، فيما أحبطت وحدات لحرس الشواطئ بعنابة، محاولات هجرة غير شرعية لـ(37) شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع".
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ضبط قنطار من مواد صناعة المتفجرات
تدمير 5 مخابئ للإرهابيين ببجاية وسكيكدة
الشروق أون لاين
تمكنت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، من تدمير خمسة (5) مخابئ للإرهابيين واسترجعت أربع (4) قنابل تقليدية الصنع وقنطارا من المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات، بولايتي بجاية وسكيكدة.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أنه "إثر عمليات بحث وتمشيط، دمرت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 ماي 2017 بكل من بجاية وسكيكدة، خمسة (5) مخابئ للإرهابيين وأربع قنابل تقليدية الصنع وقنطارا (01) من المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات".
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "ضبطت وحدة لحراس الحدود بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتلمسان، قنطارا (01) و(60) كيلوغراما من الكيف المعالج".
من جهة أخرى، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من ورقلة وبرج باجي مختار وعين قزام، (29) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، فيما أحبطت وحدات لحرس الشواطئ بعنابة، محاولات هجرة غير شرعية لـ(37) شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع".