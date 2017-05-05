أفاد مسؤول سعودي، الأربعاء، أن حكومة بلاده وجهت دعوة إلى الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بتهمة ارتكاب جرائم حرب لحضور القمة التي تستضيفها الرياض، الأحد، وتجمع قادة دول عربية ومسلمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال المسؤول: "إنه مدعو"، رداً على سؤال لوكالة فرانس برس حول مشاركة البشير، من دون أن يؤكد ما إذا كان الرئيس السوداني سيحضر القمة.
وفي أول زيارة خارجية له منذ تسلمه منصبه في البيت الأبيض، يزور ترامب يومي السبت والأحد السعودية حيث يحضر "القمة العربية الإسلامية الأمريكية"، ويشارك في اجتماع مع قادة دول الخليج الست، ويعقد لقاء ثنائياً مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق البشير في 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور الذي يشهد منذ 2003 حرباً أهلية أسفرت عن أكثر من 300 ألف قتيل، حسب أرقام الأمم المتحدة.
لكن الرئيس السوداني الذي ينفي هذه الاتهامات، لا يزال في الحكم ويقوم برحلات منتظمة إلى دول في إفريقيا والخليج.
وظل النظام في الخرطوم على مدى سنوات على علاقة وثيقة مع إيران، الخصم اللدود للرياض، لكن الحليفين افترقا نتيجة لاختلاف مواقفهما من الصراع في سوريا واتجاه السودان للتحالف مع الرياض.
وأعلن السودان عام 2015 مشاركته في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المقربين من إيران. والأسبوع الماضي، أجرت السعودية أول مناورات عسكرية جوية مشتركة مع السودان.
الرد الأمريكي
أعلنت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم، معارضتها لما وصفته "إشاعات" عن مشاركة البشير، في قمة الرياض.
وذكرت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "رداً على الشائعات التي نشرت مؤخراً في وسائل الإعلام، تؤكد السفارة الأمريكية في الخرطوم مجدداً أن الولايات المتحدة اتخذت موقفها فيما يتعلق بسفر الرئيس السوداني عمر البشير".
وأوضحت "نحن نعارض الدعوات أو التسهيلات أو الدعم لسفر أي شخص يخضع لأوامر اعتقال صادرة عن محكمة الجنايات الدولية، بما في ذلك الرئيس البشير".
وأضاف البيان: "كما أنه لم يطرأ أي تغيير على إدراج السودان في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب".
وتابعت بهذا الخصوص: "لقد كنا واضحين تماماً مع حكومة السودان حول الخطوات التي يجب اتخاذها لكي ننظر في رفع اسمها من القائمة (الإرهاب)، وكذلك ما هو مطلوب لإحراز تقدم في تخفيف العقوبات الاقتصادية".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1دول الخليج تعرض تقوية العلاقات مع "إسرائيل" بشرط
2افتتاح مركز بحثي في الأردن يضم علماء من "إسرائيل" وإيران
3تسريبات ترامب لروسيا تهدد حياة جاسوس إسرائيلي لدى "داعش"
4وزير إسرائيلي يدعو لاغتيال الأسد
5ترامب يلقي الأحد في السعودية خطاباً حول الإسلام
Français English
الرأي
سلطان بركاني
فتنة "الفايسبوك"!
حبيب راشدين
نهاية أسطورة "حكم الشعب بالشعب"
جمال لعلامي
وكفى الطمّاعين شرّ الهبال!
قادة بن عمار
الدولة الخاسرة!
سلطان بركاني
لا يهمّني دينك.. المهمّ أنّك إنسان
سليم قلالة
ركود السياسات العامة.. إلى أين؟
جمال لعلامي
الميّتون بالخلعة!
صالح عوض
لم تكن كلها نكبة
محمد الهادي الحسني
المنخوبون
جمال لعلامي
نشوة الحكم وشهوة الحكومة!
الفيديو
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
السعودية تدعو عمر البشير لحضور القمة مع ترامب
وكالات - الشروق أونلاين
أفاد مسؤول سعودي، الأربعاء، أن حكومة بلاده وجهت دعوة إلى الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بتهمة ارتكاب جرائم حرب لحضور القمة التي تستضيفها الرياض، الأحد، وتجمع قادة دول عربية ومسلمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تغطيات ذات صلة
الإفراج عن مانينغ التي سربت المعلومات لويكيليكس
السعودية تدعو عمر البشير لحضور القمة مع ترامب
أردوغان: لن نقبل تحالفاً أمريكياً مع القوات الكردية في سوريا
تسريبات ترامب لروسيا تهدد حياة جاسوس إسرائيلي لدى "داعش"
قطر: وفاة ثلاثة عمال في موقع بناء تابع للجيش
وقال المسؤول: "إنه مدعو"، رداً على سؤال لوكالة فرانس برس حول مشاركة البشير، من دون أن يؤكد ما إذا كان الرئيس السوداني سيحضر القمة.
وفي أول زيارة خارجية له منذ تسلمه منصبه في البيت الأبيض، يزور ترامب يومي السبت والأحد السعودية حيث يحضر "القمة العربية الإسلامية الأمريكية"، ويشارك في اجتماع مع قادة دول الخليج الست، ويعقد لقاء ثنائياً مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق البشير في 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور الذي يشهد منذ 2003 حرباً أهلية أسفرت عن أكثر من 300 ألف قتيل، حسب أرقام الأمم المتحدة.
لكن الرئيس السوداني الذي ينفي هذه الاتهامات، لا يزال في الحكم ويقوم برحلات منتظمة إلى دول في إفريقيا والخليج.
وظل النظام في الخرطوم على مدى سنوات على علاقة وثيقة مع إيران، الخصم اللدود للرياض، لكن الحليفين افترقا نتيجة لاختلاف مواقفهما من الصراع في سوريا واتجاه السودان للتحالف مع الرياض.
وأعلن السودان عام 2015 مشاركته في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المقربين من إيران. والأسبوع الماضي، أجرت السعودية أول مناورات عسكرية جوية مشتركة مع السودان.
الرد الأمريكي
أعلنت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم، معارضتها لما وصفته "إشاعات" عن مشاركة البشير، في قمة الرياض.
وذكرت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "رداً على الشائعات التي نشرت مؤخراً في وسائل الإعلام، تؤكد السفارة الأمريكية في الخرطوم مجدداً أن الولايات المتحدة اتخذت موقفها فيما يتعلق بسفر الرئيس السوداني عمر البشير".
وأوضحت "نحن نعارض الدعوات أو التسهيلات أو الدعم لسفر أي شخص يخضع لأوامر اعتقال صادرة عن محكمة الجنايات الدولية، بما في ذلك الرئيس البشير".
وأضاف البيان: "كما أنه لم يطرأ أي تغيير على إدراج السودان في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب".
وتابعت بهذا الخصوص: "لقد كنا واضحين تماماً مع حكومة السودان حول الخطوات التي يجب اتخاذها لكي ننظر في رفع اسمها من القائمة (الإرهاب)، وكذلك ما هو مطلوب لإحراز تقدم في تخفيف العقوبات الاقتصادية".