قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي لم يكشف أي أسرار لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع في واشنطن الأسبوع الماضي وإن بإمكانه إثبات ذلك.
وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، إن لافروف لم ينقل ما وصفه بأنه ليس سراً إلى مسامعه.
وقال بوتين، إن روسيا مستعدة لتقديم محضر اجتماع ترامب مع لافروف للمشرعين الأمريكيين إذا كان ذلك من شأنه طمأنتهم.
وقال مسؤولان أمريكيان، الاثنين، إن ترامب كشف معلومات سرية للغاية للافروف بشأن عمليات مخطط لها لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مما أدخل البيت الأبيض في جدل جديد خلال فترة ولاية ترامب التي لم تبدأ سوى منذ بضعة أشهر.
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بوتين: بإمكاني إثبات أن ترامب لم يكشف أسراراً لروسيا
رويترز - الشروق أونلاين
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي لم يكشف أي أسرار لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع في واشنطن الأسبوع الماضي وإن بإمكانه إثبات ذلك.
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وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، إن لافروف لم ينقل ما وصفه بأنه ليس سراً إلى مسامعه.
وقال بوتين، إن روسيا مستعدة لتقديم محضر اجتماع ترامب مع لافروف للمشرعين الأمريكيين إذا كان ذلك من شأنه طمأنتهم.
وقال مسؤولان أمريكيان، الاثنين، إن ترامب كشف معلومات سرية للغاية للافروف بشأن عمليات مخطط لها لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مما أدخل البيت الأبيض في جدل جديد خلال فترة ولاية ترامب التي لم تبدأ سوى منذ بضعة أشهر.