باشرت عناصر الدرك الوطني بتبسة، تحرياتها وتحقيقاتها حول ظروف اختفاء الطالبة، حليمة منسّل، المتمدرسة بثانوية بكارية، 15 كيلومترا شرق عاصمة الولاية، حيث تقيم عائلتها.
وحسب مصادر من أهلها، فإن الطالبة البالغة من العمر 17 سنة والتي تدرس في الثانية ثانوي آداب، خرجت من بيتها قاصدة الثانوية، على غرار بقية زميلاتها يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنها لم تعد إلى المنزل، عند منتصف النهار، مما دفع بأفراد أسرتها للتوجه مباشرة إلى الثانوية، حيث تم إشعارهم بأن حليمة، لم تلتحق بالثانوية في ذلك اليوم أصلا، وهو ما يفسر حسب أهلها بأن تكون عملية اختفائها، أو تحويلها، حدثت ما بين الساعة السابعة والنصف والثامنة صباحا، وقد تم الاتصال بعائلات الأقارب سواء بتبسة، أو بكارية أو الكويف وعائلات زميلاتها في الدراسة، لكن كل المساعي باءت بالفشل، ليتم أخيرا إبلاغ مصالح الأمن وعناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، المختصة إقليميا حيث بدأت عمليات التفتيش والتحري، لعلهم يجدون أثرا للطالبة، التي يبقى اختفاؤها الحدث البارز بمدينة بكارية الحدودية، التي اشتهرت منذ سنوات بعمليات الاختفاء والتحويل والاختطاف.
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اختفاء غامض لطالبة ثانوية يثير مخاوف أهلها بتبسة
ب. دريد
باشرت عناصر الدرك الوطني بتبسة، تحرياتها وتحقيقاتها حول ظروف اختفاء الطالبة، حليمة منسّل، المتمدرسة بثانوية بكارية، 15 كيلومترا شرق عاصمة الولاية، حيث تقيم عائلتها.
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وحسب مصادر من أهلها، فإن الطالبة البالغة من العمر 17 سنة والتي تدرس في الثانية ثانوي آداب، خرجت من بيتها قاصدة الثانوية، على غرار بقية زميلاتها يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنها لم تعد إلى المنزل، عند منتصف النهار، مما دفع بأفراد أسرتها للتوجه مباشرة إلى الثانوية، حيث تم إشعارهم بأن حليمة، لم تلتحق بالثانوية في ذلك اليوم أصلا، وهو ما يفسر حسب أهلها بأن تكون عملية اختفائها، أو تحويلها، حدثت ما بين الساعة السابعة والنصف والثامنة صباحا، وقد تم الاتصال بعائلات الأقارب سواء بتبسة، أو بكارية أو الكويف وعائلات زميلاتها في الدراسة، لكن كل المساعي باءت بالفشل، ليتم أخيرا إبلاغ مصالح الأمن وعناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، المختصة إقليميا حيث بدأت عمليات التفتيش والتحري، لعلهم يجدون أثرا للطالبة، التي يبقى اختفاؤها الحدث البارز بمدينة بكارية الحدودية، التي اشتهرت منذ سنوات بعمليات الاختفاء والتحويل والاختطاف.