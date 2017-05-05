قتل عشرة أشخاص بينهم أربعة مدنيين واثنين من عناصر الشرطة وأربعة من المهاجمين، إثر هجوم نفذه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على مبنى التلفزيون الأفغاني الرسمي، الأربعاء، حسب وسائل إعلام محلية.
وذكرت وكالة "باجواك" الأفغانية (خاصة)، إن المدنيين الضحايا من العاملين في التلفزيون الرسمي في البلاد والواقع في مدينة جلال آباد في مقاطعة ننكرهار شرقي أفغانستان.
ولفتت أن الحملة الأمنية التي داهمت المبنى بعد اقتحامه؛ نتج عنها مقتل جميع مهاجمي "داعش" وعددهم أربعة، إضافة إلى إصابة 17 من المتواجدين داخل المبنى.
وعند نحو الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي (11:00 ت.غ) أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم، حسب المصدر ذاته.
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عشرة قتلى في هجوم لـ"داعش" على مبنى التلفزيون الأفغاني
الأناضول - الشروق أونلاين
قتل عشرة أشخاص بينهم أربعة مدنيين واثنين من عناصر الشرطة وأربعة من المهاجمين، إثر هجوم نفذه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على مبنى التلفزيون الأفغاني الرسمي، الأربعاء، حسب وسائل إعلام محلية.
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وذكرت وكالة "باجواك" الأفغانية (خاصة)، إن المدنيين الضحايا من العاملين في التلفزيون الرسمي في البلاد والواقع في مدينة جلال آباد في مقاطعة ننكرهار شرقي أفغانستان.
ولفتت أن الحملة الأمنية التي داهمت المبنى بعد اقتحامه؛ نتج عنها مقتل جميع مهاجمي "داعش" وعددهم أربعة، إضافة إلى إصابة 17 من المتواجدين داخل المبنى.
وعند نحو الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي (11:00 ت.غ) أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم، حسب المصدر ذاته.