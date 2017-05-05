أعلنت تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة في ولاية الرئيس ايمانويل ماكرون، الأربعاء، والتي يشغل فيها وزير الدفاع المنتهية ولايته الاشتراكي جان ايف لودريان حقيبة الخارجية والنائبة الأوروبية سيلفي غولار حقيبة الدفاع.
وأعلن ألكسيس كوهلر، سكرتير قصر الإليزيه الرئاسي، تشكيل الحكومة الفرنسية، في باريس، بعد يومين من تعيين رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب.
ومنحت حقائب وزارية مهمة في الحكومة، أيضا لشخصيات أخرى برزت خلال حملته الانتخابية بينهم رئيس بلدية ليون جيرار كولومب الذي عين وزيرا للداخلية والحليف الوسطي فرنسوا بايرو الذي منح حقيبة العدل. وعُيّن اليميني برونو لومير وزيرا للاقتصاد.
وكذلك آنييس بوزين، وزيرةً للصحة، وفيدال وزيرةً للتعليم العالي، ونيكولا هولو وزيراً للبيئة.
كما اختير جيرار دارمانان، وزيراً للحسابات العامة، وموريال بينيكو وزيراً للعمل، وآنيك جيراردان وزيراً للمناطق الواقعة ما وراء البحار.
بالإضافة إلى ريشار فيران وزيراً للأراضي والتنسيق، وفرنسواز نيسين وزيرةً للثقافة، وجان ميشيل بلانكي وزيراً للتربية الوطنية.
أما الفرنسي الوحيد من أصول عربية (المغرب)، منير محجوبي، فقد عيّن سكرتير دولة مكلف بالرقميات، بعدما كان مكلفا بالحملة الرقمية للمرشح ماكرون.
يذكر أنه تم إرجاء تعيين فريق الحكومة المؤلف من 15 وزيراً لمدة 24 ساعة من أجل التحقق من الوضع الضريبي للوزراء وغياب أي تضارب للمصالح.
وسيتم عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء في ولاية ماكرون صباح غد الخميس.
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ماكرون يعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة
وكالات
أعلنت تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة في ولاية الرئيس ايمانويل ماكرون، الأربعاء، والتي يشغل فيها وزير الدفاع المنتهية ولايته الاشتراكي جان ايف لودريان حقيبة الخارجية والنائبة الأوروبية سيلفي غولار حقيبة الدفاع.
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وأعلن ألكسيس كوهلر، سكرتير قصر الإليزيه الرئاسي، تشكيل الحكومة الفرنسية، في باريس، بعد يومين من تعيين رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب.
ومنحت حقائب وزارية مهمة في الحكومة، أيضا لشخصيات أخرى برزت خلال حملته الانتخابية بينهم رئيس بلدية ليون جيرار كولومب الذي عين وزيرا للداخلية والحليف الوسطي فرنسوا بايرو الذي منح حقيبة العدل. وعُيّن اليميني برونو لومير وزيرا للاقتصاد.
وكذلك آنييس بوزين، وزيرةً للصحة، وفيدال وزيرةً للتعليم العالي، ونيكولا هولو وزيراً للبيئة.
كما اختير جيرار دارمانان، وزيراً للحسابات العامة، وموريال بينيكو وزيراً للعمل، وآنيك جيراردان وزيراً للمناطق الواقعة ما وراء البحار.
بالإضافة إلى ريشار فيران وزيراً للأراضي والتنسيق، وفرنسواز نيسين وزيرةً للثقافة، وجان ميشيل بلانكي وزيراً للتربية الوطنية.
أما الفرنسي الوحيد من أصول عربية (المغرب)، منير محجوبي، فقد عيّن سكرتير دولة مكلف بالرقميات، بعدما كان مكلفا بالحملة الرقمية للمرشح ماكرون.
يذكر أنه تم إرجاء تعيين فريق الحكومة المؤلف من 15 وزيراً لمدة 24 ساعة من أجل التحقق من الوضع الضريبي للوزراء وغياب أي تضارب للمصالح.
وسيتم عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء في ولاية ماكرون صباح غد الخميس.