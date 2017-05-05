ماكرون يكشف عن حكومته

أعلن الإليزيه الأربعاء، على لسان أمين عام الرئاسة الفرنسية أليكسي كولر، تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة في ولاية الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون. وتتألف الحكومة الجديدة من 18 وزيرا نصفهم نساء، من اليسار واليمين والوسط والمجتمع المدني، برئاسة إدوار فيليب اليميني المعتدل، على أمل الحصول لاحقا على غالبية واضحة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة تخوله تطبيق وعوده بالتجديد.

وماكرون الذي خاض حملته الانتخابية على أساس التجديد السياسي، اختار فريقا يضم خمسة وزراء من الوسط واليمين وخمسة وزراء من اليسار بينهما اثنان كانا ضمن الفريق الحكومي المنتهية ولايته. وعين وزير الدفاع المنتهية ولايته جان إيف لودريان وزيرا للخارجية فيما منحت النائبة الأوروبية سيلفي غولار وزيرة الجيوش.

ومنحت حقائب وزارية مهمة أيضا لشخصيات أخرى برزت خلال حملته الانتخابية بينهم رئيس بلدية ليون جيرار كولومب الذي عين وزيرا للداخلية، والحليف الوسطي فرانسوا بايرو الذي منح حقيبة العدل. وعين اليميني برونو لومير وزيرا للاقتصاد. كما عينت الوسطية مارييل دو سارنيز أيضا وزيرة للشؤون الأوروبية. كما عين الناشط البيئي الذي يحظى بشعبية كبيرة نيكولا هولو وزيرا "للانتقال البيئي والتضامن".