آيت حمودة يؤسس حزبا جديدا

من المنتظر أن تتحول القائمة الحرة "بديل المواطنة" التي دخل بها القيادي السابق في الأرسيدي، نور الدين آيت حمودة غمار التشريعيات وفاز بمقعدين في المجلس الشعبي الوطني الحالي، إلى حزب سياسي في الأيام القليلة القادمة، حسب ما أكدته مصادر مقربة من المعني.

وهي ذات التسمية التي ينوي الاحتفاظ بها لحزبه، الذي ينتظر أن يدخل به غمار الانتخابات المحلية المقبلة وحتى الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، حيث سيعقد أيت حمودة اجتماعا مع أعضاء المؤسسة التي تحمل اسم والده الشهيد "العقيد اعميروش" نهاية الشهر الجاري بولاية تيزي وزو، لتأسيس الحزب الذي يعول به حسب تصريحاته إسقاط الأحزاب التقليدية بالمنطقة وزعزعة قواعدها النضالية، بعدما استحوذ على أغلبية مناضلي حزبه السابق.