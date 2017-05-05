فرضت، وزارة التربية الوطنية، خمسة من إطاراتها بخلية إعداد مواضيع امتحان شهادة البكالوريا دورة 2017، بغية بسط سلطتها الإدارية على البيداغوجية وتشديد الرقابة لتفادي فضيحة التسريبات، في حين كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد زارت مؤخرا فريق العمل بالمقر الجهوي للديوان الكائن بالقبة، في إطار تقديم الدعم الكامل لهم.
وأضافت، المصادر التي أوردت الخبر، أن المسؤولة الأولى عن القطاع، قد كلفت خمسة من إطاراتها ورخصت لهم بدخول المقر الجهوي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة بالقبة، ليكونوا ضمن أعضاء خلية إعداد مواضيع امتحان شهادة البكالوريا المزمع تنظيمه في الفترة بين 11 و 15 جوان المقبل، وهي اللجنة التي تضم عادة أساتذة في جميع المواد ومفتشي التربية الوطنية للمواد، إلى جانب رؤساء مراكز مصالح الامتحانات، و يتعلق الأمر بالإطارات التالية، "ح/ص"، "س/ت" و "ك/ك"، وبالتالي فهم مطالبون أيضا الالتزام بنفس الإجراءات المطبقة على باقي الفريق، وعدم مغادرة "المعسكر" إلى غاية آخر اختبار لامتحان البكالوريا.
وتسعى، الوزيرة بن غبريط، من خلال هذا الإجراء، إلى إحكام قبضتها على خلية إعداد المواضيع، في إطار تشديد الرقابة على الأسئلة، لتفادي وقوع نفس فضيحة السنة الماضية، إثر تسريب عديد المواضيع في مختلف المواد طيلة أربعة أيام كاملة من قبل أطراف لا تزال مجهولة لحد الساعة، خاصة في وقت برأت العدالة إطارات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من تهمة التسريب.
وأضافت، المصادر نفسها، أن الوزيرة قد قامت مؤخرا بجولة إلى مقر الديوان بالقبة، والتقت مع فريق العمل، بحيث وجهت لهم عبارات الشكر والامتنان على قبولهم المهمة الثقيلة، وقدمت لهم الدعم الكامل على المجهودات المبذولة. خاصة في وقت تم تحويل المقر إلى إقامة خمس نجوم بتخصيص تلفاز بكل غرفة، على اعتبار أنه في السنوات الماضية كان يتم تجهيز قاعة جلوس واحدة بتلفاز واحد.
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5 إطارات من وزارة التربية ضمن خلية إعداد أسئلة البكالوريا
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
فرضت، وزارة التربية الوطنية، خمسة من إطاراتها بخلية إعداد مواضيع امتحان شهادة البكالوريا دورة 2017، بغية بسط سلطتها الإدارية على البيداغوجية وتشديد الرقابة لتفادي فضيحة التسريبات، في حين كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد زارت مؤخرا فريق العمل بالمقر الجهوي للديوان الكائن بالقبة، في إطار تقديم الدعم الكامل لهم.
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وأضافت، المصادر التي أوردت الخبر، أن المسؤولة الأولى عن القطاع، قد كلفت خمسة من إطاراتها ورخصت لهم بدخول المقر الجهوي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة بالقبة، ليكونوا ضمن أعضاء خلية إعداد مواضيع امتحان شهادة البكالوريا المزمع تنظيمه في الفترة بين 11 و 15 جوان المقبل، وهي اللجنة التي تضم عادة أساتذة في جميع المواد ومفتشي التربية الوطنية للمواد، إلى جانب رؤساء مراكز مصالح الامتحانات، و يتعلق الأمر بالإطارات التالية، "ح/ص"، "س/ت" و "ك/ك"، وبالتالي فهم مطالبون أيضا الالتزام بنفس الإجراءات المطبقة على باقي الفريق، وعدم مغادرة "المعسكر" إلى غاية آخر اختبار لامتحان البكالوريا.
وتسعى، الوزيرة بن غبريط، من خلال هذا الإجراء، إلى إحكام قبضتها على خلية إعداد المواضيع، في إطار تشديد الرقابة على الأسئلة، لتفادي وقوع نفس فضيحة السنة الماضية، إثر تسريب عديد المواضيع في مختلف المواد طيلة أربعة أيام كاملة من قبل أطراف لا تزال مجهولة لحد الساعة، خاصة في وقت برأت العدالة إطارات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من تهمة التسريب.
وأضافت، المصادر نفسها، أن الوزيرة قد قامت مؤخرا بجولة إلى مقر الديوان بالقبة، والتقت مع فريق العمل، بحيث وجهت لهم عبارات الشكر والامتنان على قبولهم المهمة الثقيلة، وقدمت لهم الدعم الكامل على المجهودات المبذولة. خاصة في وقت تم تحويل المقر إلى إقامة خمس نجوم بتخصيص تلفاز بكل غرفة، على اعتبار أنه في السنوات الماضية كان يتم تجهيز قاعة جلوس واحدة بتلفاز واحد.