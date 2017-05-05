ستصوم الدول العربية والإسلامية هذا العام في نفس اليوم وهو سيناريو نادرا ما يتكرر، حسب ما أعلنت عنه الجمعية العلمية الفلكية البوزجاني، التي حدّدت يوم السبت 27 ماي 2017 أوّل أيّام شهر رمضان في الجزائر وبقية الدوّل.
وقالت الجمعية في بيان لها إنّ الاقتران الفلكي يحدث بين الشمس والقمر، هذا الخميس 29 شعبان 1438الموافق لـ 25ماي2017، على الساعة السابعة مساء و44دقيقة (19:44) بالتوقيت العالمي (الجزائر+1سا) وهو اليوم المخصص لتحري هلال رمضان في بعض الدول العربية والإسلامية كالسعودية ودول الخليج ومصر والأردن مثلا، حيث ستغرب الشمس يومها بحول الله في مكة المكرمة على الساعة 18:58 بالتوقيت المحلي، بينما يكون القمر قد غرب قبلها بـ 20 دقيقة ما يعني أن الرؤية ستكون مستحيلة تماما ذلك اليوم في الجزيرة العربية وكل دول العالم مما يجعل حتما يوم الجمعة 26 ماي هو المتمم لشهر شعبان 1438.
أما في الجزائر، فيعتبر الجمعة 26 ماي الموافق لـ 29 شعبان يوما لتحري هلال رمضان، حسب ما صرح به وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، حيث ستغرب الشمس يومها في كل من المدية والبليدة والجزائر العاصمة حوالي الساعة 19و59 دقيقة (19:59) بالتوقيت المحلي، بينما يغرب القمر بعدها ب48 دقيقة على الساعة20و47 دقيقة وعمره حوالي 22 ساعة و5 دقائق بالنسبة للإحداثيات السطحية، وتكون استطالته حوالي 11درجة قوسية جنوب نقطة غروب الشمس في ذلك اليوم وبارتفاع حوالي 7 درجات فوق الأفق مع اختلاف طفيف في الإحداثيات من مكان لآخر.
وحسب الجمعية فإن، هذه الإحداثيات ومدّة المكث كافيتان لتمييز ورؤية قوس الهلال فوق الأفـق عبر مختلف مناطق الوطن، بينما تكون الرؤية بسهولة أكبر بالعين المجردة جنوب البلاد.
أمّا في باقي دول العالم وباعتماد معيار "يالوب" فإن الرؤية ستكون ممكنة وبسهولة بالعين المجردة في كل من قارتي أمريكا وكذا وسط وجنوب إفريقيا ، أما في دول العالم العربي والإسلامي مثل تونس وليبيا والمغرب وموريتانيا والسعودية واليمن والكويت وباقي دول الخليج وجنوب أوروبا فإن الرؤية ستكون ممكنة بالعين المجردة في حالة الصحو، في حين يتطلب الرصد بأجهزة التلسكوب في كل من دول جنوب آسيا مثل الهند وماليزيا وأوقيانوسيا.
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حسب جمعية البيان
السبت 27 ماي.. أوّل أيام رمضان في الجزائر وجميع الدول الإسلامية
كريمة خلاص
صحافية بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
ستصوم الدول العربية والإسلامية هذا العام في نفس اليوم وهو سيناريو نادرا ما يتكرر، حسب ما أعلنت عنه الجمعية العلمية الفلكية البوزجاني، التي حدّدت يوم السبت 27 ماي 2017 أوّل أيّام شهر رمضان في الجزائر وبقية الدوّل.
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وقالت الجمعية في بيان لها إنّ الاقتران الفلكي يحدث بين الشمس والقمر، هذا الخميس 29 شعبان 1438الموافق لـ 25ماي2017، على الساعة السابعة مساء و44دقيقة (19:44) بالتوقيت العالمي (الجزائر+1سا) وهو اليوم المخصص لتحري هلال رمضان في بعض الدول العربية والإسلامية كالسعودية ودول الخليج ومصر والأردن مثلا، حيث ستغرب الشمس يومها بحول الله في مكة المكرمة على الساعة 18:58 بالتوقيت المحلي، بينما يكون القمر قد غرب قبلها بـ 20 دقيقة ما يعني أن الرؤية ستكون مستحيلة تماما ذلك اليوم في الجزيرة العربية وكل دول العالم مما يجعل حتما يوم الجمعة 26 ماي هو المتمم لشهر شعبان 1438.
أما في الجزائر، فيعتبر الجمعة 26 ماي الموافق لـ 29 شعبان يوما لتحري هلال رمضان، حسب ما صرح به وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، حيث ستغرب الشمس يومها في كل من المدية والبليدة والجزائر العاصمة حوالي الساعة 19و59 دقيقة (19:59) بالتوقيت المحلي، بينما يغرب القمر بعدها ب48 دقيقة على الساعة20و47 دقيقة وعمره حوالي 22 ساعة و5 دقائق بالنسبة للإحداثيات السطحية، وتكون استطالته حوالي 11درجة قوسية جنوب نقطة غروب الشمس في ذلك اليوم وبارتفاع حوالي 7 درجات فوق الأفق مع اختلاف طفيف في الإحداثيات من مكان لآخر.
وحسب الجمعية فإن، هذه الإحداثيات ومدّة المكث كافيتان لتمييز ورؤية قوس الهلال فوق الأفـق عبر مختلف مناطق الوطن، بينما تكون الرؤية بسهولة أكبر بالعين المجردة جنوب البلاد.
أمّا في باقي دول العالم وباعتماد معيار "يالوب" فإن الرؤية ستكون ممكنة وبسهولة بالعين المجردة في كل من قارتي أمريكا وكذا وسط وجنوب إفريقيا ، أما في دول العالم العربي والإسلامي مثل تونس وليبيا والمغرب وموريتانيا والسعودية واليمن والكويت وباقي دول الخليج وجنوب أوروبا فإن الرؤية ستكون ممكنة بالعين المجردة في حالة الصحو، في حين يتطلب الرصد بأجهزة التلسكوب في كل من دول جنوب آسيا مثل الهند وماليزيا وأوقيانوسيا.