لا زالت مذكرة اعتقال الداعية الهندي الشهير ذاكر نايك من طرف الشرطة الدولية الأنتربول تصنع الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق محبو الداعية هاشتاك "الذاكر نايك ليس إرهابيا" والذي تفاعل معه ملايين الناس حول العالم، والذين شرعوا في حملة للتعريف بأخلاق وعلم الداعية ذاكر نايك الذي يعتبر أشهر داعية إسلامي ومقارن أديان في عصرنا الحالي، خلفا لأستاذه أحمد ديدات الذي قال عنه ما أنجزته في 40 سنة انجزه ذاكر في 4 سنوات.
يقيم الداعية ذاكر نايك حاليا بالإمارات العربية المتحدة وهو هندي الجنسية، من مدينة مومباي، ومن مواليد 1965، تخرج بدرجة بكالوريوس طب وجراحة وتفرغ للدعوة الاسلامية،يحفظ جميع الكتب السماوية وغير السماوية برقم الآية والحزب والصفحة، بما في ذلك كتب الهندوس والبوذيين، وله قدرة خارقة في استحضارها وتذكرها . ويعتبر الداعية ذاكر نايك حاليا أشهر عالم مسلم مقارن بين الأديان القى حتى الآن 1000
محاضرة رسمية في مختلف دول العالم واسلم على يده اعداد كبيرة من البشر .
لم يستطع أحد احصاءها، ولكن تقدر باكثر من 500 الف، واكثر من 100 قسيس .
وتم حذف معظم المقاطع خوفا من انتشار الإسلام في اوساطهم، وتوجد العديد من مناظراته في موقع يوتيوب .
وصنف من ضمن اكثر 80 شخصية مؤثرة في الهند التي يبلغ عدد سكانها اكثر من مليار نسمه .
لم يستطع أي قس أن يهزمه واصبح هاجسا للكنيسة، ولم يجدوا طريقة للتخلص منه إلا أن تصدر بحقه مذكرة اعتقال في 13 مايو 2017 من الإنتربول بالقاء القبض عليه زورا وبهتانا بتهمة الإرهاب وغسيل الاموال .
محاضرة رسمية في مختلف دول العالم واسلم على يده اعداد كبيرة من البشر .
لم يستطع أحد إحصاءها، ولكن تقدر بأكثر من 500 ألف، وأكثر من 100 قسيس .
وتم حذف معظم المقاطع خوفا من انتشار الإسلام في أوساطهم، وتوجد العديد من مناظراته في موقع يوتيوب .
وصنف من ضمن أكثر 80 شخصية مؤثرة في الهند التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمه .
لم يستطع أي قس أن يهزمه وأصبح هاجسا للكنيسة، ولم يجدوا طريقة للتخلص منه إلا أن تصدر بحقه مذكرة اعتقال في 13 مايو 2017 من الإنتربول بإلقاء القبض عليه زورا وبهتانا بتهمة الإرهاب وغسيل الأموال.
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بعد إصدار الأنتربول مذكرة اعتقاله بتهمة الإرهاب
هاشتاك "الذاكر نايك ليس إرهابيا" يفجر الفايسبوك
سفيان. ع / وكالات
لا زالت مذكرة اعتقال الداعية الهندي الشهير ذاكر نايك من طرف الشرطة الدولية الأنتربول تصنع الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق محبو الداعية هاشتاك "الذاكر نايك ليس إرهابيا" والذي تفاعل معه ملايين الناس حول العالم، والذين شرعوا في حملة للتعريف بأخلاق وعلم الداعية ذاكر نايك الذي يعتبر أشهر داعية إسلامي ومقارن أديان في عصرنا الحالي، خلفا لأستاذه أحمد ديدات الذي قال عنه ما أنجزته في 40 سنة انجزه ذاكر في 4 سنوات.
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يقيم الداعية ذاكر نايك حاليا بالإمارات العربية المتحدة وهو هندي الجنسية، من مدينة مومباي، ومن مواليد 1965، تخرج بدرجة بكالوريوس طب وجراحة وتفرغ للدعوة الاسلامية،يحفظ جميع الكتب السماوية وغير السماوية برقم الآية والحزب والصفحة، بما في ذلك كتب الهندوس والبوذيين، وله قدرة خارقة في استحضارها وتذكرها . ويعتبر الداعية ذاكر نايك حاليا أشهر عالم مسلم مقارن بين الأديان القى حتى الآن 1000
محاضرة رسمية في مختلف دول العالم واسلم على يده اعداد كبيرة من البشر .
لم يستطع أحد احصاءها، ولكن تقدر باكثر من 500 الف، واكثر من 100 قسيس .
وتم حذف معظم المقاطع خوفا من انتشار الإسلام في اوساطهم، وتوجد العديد من مناظراته في موقع يوتيوب .
وصنف من ضمن اكثر 80 شخصية مؤثرة في الهند التي يبلغ عدد سكانها اكثر من مليار نسمه .
لم يستطع أي قس أن يهزمه واصبح هاجسا للكنيسة، ولم يجدوا طريقة للتخلص منه إلا أن تصدر بحقه مذكرة اعتقال في 13 مايو 2017 من الإنتربول بالقاء القبض عليه زورا وبهتانا بتهمة الإرهاب وغسيل الاموال .
محاضرة رسمية في مختلف دول العالم واسلم على يده اعداد كبيرة من البشر .
لم يستطع أحد إحصاءها، ولكن تقدر بأكثر من 500 ألف، وأكثر من 100 قسيس .
وتم حذف معظم المقاطع خوفا من انتشار الإسلام في أوساطهم، وتوجد العديد من مناظراته في موقع يوتيوب .
وصنف من ضمن أكثر 80 شخصية مؤثرة في الهند التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمه .
لم يستطع أي قس أن يهزمه وأصبح هاجسا للكنيسة، ولم يجدوا طريقة للتخلص منه إلا أن تصدر بحقه مذكرة اعتقال في 13 مايو 2017 من الإنتربول بإلقاء القبض عليه زورا وبهتانا بتهمة الإرهاب وغسيل الأموال.