عشية كشف أيت حمودة عن تأسيس حزبه رئيس بلدية تيزي وزو يستقيل من الأرسيدي

أعلن وهاب أيت منقلات، رئيس بلدية تيزي وزو، الأربعاء، عن استقالته من صفوف حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، بعد 28 سنة من النضال، حيث يعد من مؤسسي الحزب وأهم مناضليه وقادته على مستوى ولاية تيزي وزو.

وأفاد المعني في بيان يحمل توقيعه، ان ما وصفه بـ "التجاوزات والانزلاقات الخطيرة التي يقع فيها الحزب عبر قادته في الآونة الأخيرة"، جعلته يضع حدا لمشواره في الحزب وتعد القائمة التي تقدم بها للتشريعيات الماضية، القطرة التي أفاضت الكأس، حيث أضاف أن الأرسيدي قدم نوابا عن الشعب، "في قائمة كان فيها الجشع والمصالح الشخصية والضيقة، المعيار الأساسي في تشكيلها، حيث اعتمد سياسية انتخابية متغطرسة على حساب قيم ومبادئ الحزب، وهو ما ضرب أركانه وزعزع استقراره"، وما زاد الطينة بلة حسبه، "إقدام المتجاوزين للخطوط الحمراء على محاسبة المناضلين النزهاء".

وقال البيان إن بقاءه وفيا لمبادئ النضال "من اجل الثقافة والهوية وفي خدمة المواطنين، بعدما تحولت الساحة السياسية الى فضاء يحتكم إلى المصالح الضيقة والطمع الذي أيقظته مقاعد البرلمان".