أرملة عبّان رمضان في ذمة الله

توفيت الأربعاء، بالجزائر العاصمة، المجاهدة عزة بوزكري، أرملة عبان رمضان عن عمر ناهز 91 سنة حسب ما علم لدى وزارة المجاهدين.

وبدأت الفقيدة وهي من مواليد حي القصبة (الجزائر العاصمة) مسارها النضالي في صفوف تنظيم النساء المسلمات الجزائريات بعد أن تشبعت بالروح الوطنية على يد الشيخ الطيب العقبي، كما كانت عضوا بالمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من 1955 إلى غاية 1962.

وقد عرف عن الراحلة كونها أول من طبعت بيان مؤتمر الصومام وكذا الأعداد الأولى من جريدة المجاهد. وبعد وفاة عبان رمضان سنة 1957 تزوجت من رفيق دربه سليمان دهيليس المدعو العقيد صادق سنة 1959.