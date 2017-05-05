تمكنت الفرق الجنائية لمصالح الشرطة من إيقاف وتقديم 54 شخصا إلى الجهات القضائية المختصة خلال أفريل الفارط، وذلك لتورطهم في 24 جريمة قتل عمدي وضرب وجرح عمدي مفضي إلى الوفاة.
وجاء في الحصيلة انه "بالاعتماد على آخر التقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة خلا أفريل من فك لغز 24 قضية جنائية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، بإقليم اختصاص الأمن الوطني"، مشيرة إلى أن جل هذه الجرائم "ارتكبت باستعمال أسلحة بيضاء عدا واحدة استعمل فيه سلاح ناري، حيث سمحت بإيقاف وتقديم 24 فاعلا رئيسيا و30 شريكا. وفيما يتعلق بجرائم القتل أوضح نفس المصدرأن قوات الشرطة "تمكنت مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية من معالجة وفك خيوط 15 جريمة قتل، أسفرت عن إيقاف 38 شخصا متورطا".
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فك لغز 24 جريمة وتوقيف 54 متهما
سعيد باتول
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
تمكنت الفرق الجنائية لمصالح الشرطة من إيقاف وتقديم 54 شخصا إلى الجهات القضائية المختصة خلال أفريل الفارط، وذلك لتورطهم في 24 جريمة قتل عمدي وضرب وجرح عمدي مفضي إلى الوفاة.
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فك لغز 24 جريمة وتوقيف 54 متهما
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وجاء في الحصيلة انه "بالاعتماد على آخر التقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة خلا أفريل من فك لغز 24 قضية جنائية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، بإقليم اختصاص الأمن الوطني"، مشيرة إلى أن جل هذه الجرائم "ارتكبت باستعمال أسلحة بيضاء عدا واحدة استعمل فيه سلاح ناري، حيث سمحت بإيقاف وتقديم 24 فاعلا رئيسيا و30 شريكا. وفيما يتعلق بجرائم القتل أوضح نفس المصدرأن قوات الشرطة "تمكنت مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية من معالجة وفك خيوط 15 جريمة قتل، أسفرت عن إيقاف 38 شخصا متورطا".