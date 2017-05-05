فك لغز 24 جريمة وتوقيف 54 متهما

date 2017/05/17 views 348 comments 0
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icon-writer سعيد باتول

صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية

تمكنت الفرق الجنائية لمصالح الشرطة من إيقاف وتقديم 54 شخصا إلى الجهات القضائية المختصة خلال أفريل الفارط، وذلك لتورطهم في 24 جريمة قتل عمدي وضرب وجرح عمدي مفضي إلى الوفاة.

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وجاء في الحصيلة انه "بالاعتماد على آخر التقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة خلا  أفريل من فك لغز 24 قضية جنائية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالا  الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، بإقليم اختصاص الأمن الوطني"، مشيرة  إلى أن جل هذه الجرائم "ارتكبت باستعمال أسلحة بيضاء عدا واحدة استعمل فيه  سلاح ناري، حيث سمحت بإيقاف وتقديم 24 فاعلا رئيسيا و30 شريكا. وفيما يتعلق بجرائم القتل أوضح نفس المصدرأن قوات الشرطة "تمكنت مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية من معالجة وفك خيوط 15 جريمة قتل، أسفرت عن إيقاف 38 شخصا متورطا".

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