أمريكية تعلن إسلامها بمستغانم

أعلنت السبت الفارط، رعية أمريكية، تدعى ماريا دال غوزاريس البالغة من العمر 36 سنة، اعتناقها الإسلام، حيث نطقت الشهادتين بمسجد القدس الكائن في حي وادي الحدائق بمدينة مستغانم، واختارت خديجة إسما لها، وسط أجواء التكبير والتهليل من طرف المصلين.

وكشف إمام مسجد القدس، لخضر رقاد في تصريح لـ"الشروق"، أن الرعية الأمريكية، تتواجد منذ أسبوع في مدينة مستغانم، حيث زارت عائلة جزائرية تقيم في حي وادي الحدائق، تلبية لدعوة أحد شباب المدنية، والذي سبق و أن تعرف عليها خلال رحلة سياحية. الوافدة الجديدة على دين الحق، قالت: "إنّها وجدت في الإسلام دين الحق بعد سنوات طويلة من الإلحاد".