مير بوزريعة الأسبق في قفص الاتهام طفل في الـ16 من العمر يحصل على قطعة أرض !

طلبتت محكمة الحراش، الأربعاء، إجراء تحقيق تكميلي في ملف يخص فضيحة تورط فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بوزريعة "م،ع" خلال عهدته الانتخابية على رأس المجلس.

ويتعلق الأمر بتحريره عمدا إقرارات وشهادات غير صحيحة، وإساءة استغلال الوظيفة، بتواطؤ مع رئيس مصلحة البناء والتعمير ورئيس المصلحة التقنية السابق، وآأخر متابعين بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية، لفائدة مواطن تحصل بمساعدتهم على قرار استفادة من قطعة أرضية، وهو لم يتجاوز 16 سنة بتاريخ الاستفادة، رغم عدم أحقيته قانونيا من القطعة الأرضية.

وكشفت معلومات بلغت مصالح الدرك الوطني، أن المواطن المدعو "ز،و" قد استولى على قطعة أرضية، بموجب قرار استفادة تحمل توقيع وختم رئيس البلدية، وأن المستفيد بتاريخ الاستفادة كان قاصرا، وأثناء التحري في الأمر تبين من خلال الاطلاع على محتوى المداولات بالمحافظة العقارية أن القطعة الأرضية تم التنازل عنها لصالح بنك، كما أظهرت التحقيقات أن رئيس بلدية بوزريعة خلال فترة 2009 - 2010 قام بشهر نفس الوعاء العقاري دون الرجوع إلى الملف القاعدي.

وتجدر الإشارة، أن الملف الحالي، يعد ثاني ملف تتناوله محكمة الحراش، في ظرف أسابيع يخص تجاوزات خطيرة لرئيس بلدية بوزريعة الأسبق.