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"لا يمثلوننا"
ضجة في الأردن بعد زيارة وفد عشائري للرئيس الإسرائيلي
أثارت زيارة قام بها وفد عشائري أردني إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأربعاء، ضجة في البلاد، حيث هاجمهم مواطنون أردنيون واعتبروهم لا يمثلون العشائر، كما أورد موقع "هاف بوست عربي".
وتأتي هذه الزيارة المثيرة للجدل بعد أيام قليلة من إحياء الشعب الفلسطيني لذكرى نكبة عام 1948، وتأسيس دولة الاحتلال، مما أدى إلى تشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين وذريتهم.
ونشر الرئيس الإسرائيلي صورة له مع الوفد على حسابه على موقع تويتر، مصحوبة بترحيبه بمن وصفهم بوفد من شيوخ عشائر الأردن، قائلاً: "يجب أن نبحث عن المشترك الذي يجمعنا، وليس ما يقسمنا"، حسب تعبيره.
ترجمة القرآن
وذكر موقع "اليوم السابع" المصري، أن الرئيس الإسرائيلي تحدث مع الوفد الأردني عن طفولته في القدس المحتلة، كاشفاً عن أعمال ترجمة قدمها والده للأدب العبري، أبرزها ترجمة القرآن الكريم وقصة "ألف ليلة وليلة" للغة العبرية.
ونقل موقع "عربي 21" عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها، إن الشخصيات العشائرية جاءت من مناطق متفرقة في الأردن، أبرزها: إربد والزرقاء وعمّان؛ "بهدف إجراء جولة مدتها خمسة أيام؛ للتعرف على الدولة العبرية والمجتمع الإسرائيلي عن قرب".
وحسب موقع "العربي الجديد" الإنكليزي فقد قال رؤوفين ريفلين: "تاريخنا في إسرائيل هو 210 سنوات من التواصل المستمر مع المجتمعات العربية في أرض إسرائيل، وبالطبع مع شيوخ البدو"، حسب تعبيره.
وشكر الشيوخ الرئيس الإسرائيلي على "ترحيبه الحار"، وقالوا: "لقد جئنا من أرض بطل السلام، الملك حسين، أرض الاتفاق والتعاون والعطاء أرض السلام والتسامح. لقد جئنا إلى هنا من أجل تنفيذ عملية السلام، باسم قادة المملكة الهاشمية، ونحمل كلمات السلام إلى جميع الذين نخاطبهم ".
لا يمثلوننا
وأشعلت الزيارة مواقع التواصل الاجتماعي، ونددت شخصيات أردنية بالزيارة، واعتبرت أن من قاموا بها لا يمثلون العشائر الأردنية، واستعاد عدد كبير من رواد موقع فيسبوك تاريخ شهداء العشائر الأردنية في القدس المحتلة وفلسطين.
وعلَّق الكاتب الأردني الساخر، أحمد الزعبي، على الزيارة قائلاً: "إكسسوارات الشيخة هذه الأيام لا تكلف أكثر من 20 ديناراً، بدءاً من الجرابات البيضاء، وانتهاء بالعقال، مروراً بـ"القلم المذهّب" الذي في جيب الدشداشة! ليسوا شيوخاً، ولا يمثلون العشائر. هم مثل أولئك الذين يبحثون عن عزاء ليشبعوا بطونهم من "طبيخ الحزن"!.. "هلاميات" لا قيمة ولا وزن لهم في بلدهم، فكيف في بلد عدوّهم.. ولو كان لهم قيمة لما جلس المضيف الرخيص أثناء وقوفهم.. عرفهم فكشفهم.. فأراح رجليه"، حسب تعبيره.
وكتب الناشط مغامس الخوالدة معلقاً: "مشكلتنا مع عملاء إسرائيل، حسب وصفه، في هذا الوطن أصعب من مشكلتنا مع إسرائيل نفسها".
بينما شن ناشطون هجوماً على صفحة أحد المشاركين في الزيارة على فيسبوك، تم الكشف عن هويته بعد أن أجرى اتصالاً، الأربعاء، مع إذاعة "صوت إسرائيل"، استنكر فيها عملية طعن الجندي الإسرائيلي في القدس المحتلة، التي قام بها الأردني محمد السكجي، السبت الماضي.
مسلمة - الجزائر2017/05/18 على 10:261
"احتفال الشعب الفلسطيني بنكبة عام 1948، وتأسيس دولة الاحتلال، مما أدى إلى تشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين وذريتهم."؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ احتفال اي احتفال؟ بل قل استحضار حالة الحزن و الاسى عن يوم النكبة و ليس احتفال ...اما بالنسبة للموضوع لا تعليق ولا حول ولا قوة الا بالله لعلي العظيم هي موالاة واضحة للمستعمر ...اللهم رحمتك بأمة محمد
BOUMEDIENNE - ALGERIE2017/05/18 على 10:422
الصهيونية بعدماسعت وتسعى لاجل اسقاط الدول الوطنية واستبدالها بعصابات تكفيرية طائفية .هي تسعى كذالك لمد اذرعها الاخطبوطية في المجتمعات العربية والاسلامية عن طريق الاوباش والحثالى من امثال هؤلاء ,فبما ان من يحكم قد سمح بذالك التقارب ,فماذا سيفعل المندددون بهذه الزيارات ؟؟؟ وهم يخضعون لسلطة حاكم شرع التقارب مع الكيان الصهيوني ,ويخضع لاجندته الاجرامية ,ارضاءا لبريطانيا وامريكا .عندما يكون راس القاطرة فاسدا خائنا ,فهل ستجر هذه الراس عربات صالحة موثوقة ؟؟؟بالطبع فالحاشية لابد ان تكون من نفس الطينة...
BOUMEDIENNE - ALGERIE2017/05/18 على 10:513
الاكيد ان الخطر القادم الذي سيواجهه احار العرب ان كان لهم وجود,واحرار الاسلام على امتداد العالم الاسلامي,وحصريا الشعب الفلسطيني المظلوم بمسلميه ومسيجييه وكل طوائفه المعادية للكيان الصهيوني,هم هؤلاء النعاج المستسلمون لعدو امتهم دون قيد اوشرط,واذا كان الشعب الفلسطيني يحارب ويقاوم ظلم اسرائيل وجيشها المحتل كل يوم على ارضه المغتصبة,فان الشعب الاردني,وكل شعوب المشرق العربي عليهم ان يعلنوا الحرب على هؤلاء الحثالة والاوباش الذين يتصرفون لاجل تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب القضايا المصيرية لشعوبهم.