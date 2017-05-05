اعتصام مواطنين من 12 عرشا أمام الولاية

تحويل أراض فلاحية لإنجاز سكنات "عدل" يشعل الاحتجاج بالبليدة

date 2017/05/18 views 453 comments 0
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icon-writer حسناء. ب

أشعل مقترح تحويل مناطق زراعية ملك للخواص ببوعرفة لإنجاز 9000 وحدة سكنية ضمن برنامج عدل مقابل تعويض أصحابها ماديا فتيل الاحتجاج بالبليدة، حيث اعتصم أمس ما يزيد عن 300 مواطن ينتمون لـ 12 عرشا أمام مقر ولاية البليدة تنديدا بالقرار القاضي بسحب أراضيهم الفلاحية بداعي المنفعة العامة مقابل تعويضهم ماديا.

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وقال المحتجون في تصريحات للشروق أن حركتهم الاحتجاجية جاءت كرد على نية السلطات نزع ملكيتهم من الأراضي من اجل استغلالها وتأكيدا لعدم تفريطهم في شبر واحد من أراضيهم وقال المحتجون إن ما أسموه مافيا العقار تحاول الاستحواذ على أراضيهم وتحويلها من أراض خصبة إلى مناطق عمرانية تحت غطاء المنفعة العامة، وأورد المعنيون أن ما زاد من احتقانهم هو إعداد مخطط للمشاريع المزمع انجازها على مساحة تفوق 126 هكتار دون علم أصحابها، الغاضبون رفعوا لافتات مؤكدين أن عدم التنازل عن الأراضي التي خلفها أجدادهم قضية ثابتة ولا تراجع فيها، مشيرين إلى أن تحويل مناطق شاسعة من المتيجة وتحديدا بولاية البليدة إلى مشاريع سكنية فتح شهية بعض الأطراف على أراضيهم بحكم موقعها الاستراتيجي، من جهته استقبل والي الولاية ممثلين عن المحتجين ينتمون لمداشر المعاصر الرابطة سيدي الفوضيل تبرانت ومحبوس.

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