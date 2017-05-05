اهتز سكان حي قواجلية رابح ببلدية عين مليلة في ولاية أم البواقي، ليلة الثلاثاء، على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها الشاب المدعو، ح.ح، البالغ من العمر 44 سنة، متزوج، ورب أسرة تتكون من 4 أطفال، نتيجة تعرضه لتصفية جسدية عن طريق استعمال الجناة البالغ عددهم 4 أشخاص، لمادة حارقة رجحت مصادرنا أنها حامض الأسيد، حيث توفي الضحية بعد لحظات من وصوله مستشفى عميرات.
وتفيد المعلومات المحصل عليها، أن الجريمة جرت وقائعها بمنطقة سيلة بضواحي سيقوس، عندما دخل الجناة المفترضون ومن بينهم ابن عم الضحية في ملاسنات حادة تتعلق بديون عالقة بين الضحية وأحد الجناة لا تتعدى قيمتها مليون سنتيم، قبل أن يتحول الصراع القائم بينهما إلى جريمة قتل بواسطة حمض الأسيد. وهي المادة الحارقة التي أجبر الضحية على تناولها بالقوة، ما أدى إلى إتلاف أعضائه الداخلية، وإصابته بنزيف داخلي حاد، ليغادر بعدها الجناة، ظنا منهم أن ضحيتهم كان ساعتها قد فارق الحياة، وعثر عليه بعدها عدد من مستعملي الطريق، ونقلوه إلى المستشفى في حالة جد حرجة، لكنها لم تمنعه من الإفصاح عن أسماء الجناة، قبل أن يفارق الحياة.
وفي الوقت الذي تم فيه تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث، في انتظار عرضها على مصلحة الطب الشرعي، تمكن فور ذلك عناصر الدرك الوطني، من توقيف المشتبه بهم البالغ عددهم 4 أشخاص وتحويلهم على التحقيق.
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الضحية أب لأربعة أطفال
يقتلون رجلا بحمض "الأسيد" من أجل مليون سنتيم بأم البواقي
دمان. ب
اهتز سكان حي قواجلية رابح ببلدية عين مليلة في ولاية أم البواقي، ليلة الثلاثاء، على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها الشاب المدعو، ح.ح، البالغ من العمر 44 سنة، متزوج، ورب أسرة تتكون من 4 أطفال، نتيجة تعرضه لتصفية جسدية عن طريق استعمال الجناة البالغ عددهم 4 أشخاص، لمادة حارقة رجحت مصادرنا أنها حامض الأسيد، حيث توفي الضحية بعد لحظات من وصوله مستشفى عميرات.
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وتفيد المعلومات المحصل عليها، أن الجريمة جرت وقائعها بمنطقة سيلة بضواحي سيقوس، عندما دخل الجناة المفترضون ومن بينهم ابن عم الضحية في ملاسنات حادة تتعلق بديون عالقة بين الضحية وأحد الجناة لا تتعدى قيمتها مليون سنتيم، قبل أن يتحول الصراع القائم بينهما إلى جريمة قتل بواسطة حمض الأسيد. وهي المادة الحارقة التي أجبر الضحية على تناولها بالقوة، ما أدى إلى إتلاف أعضائه الداخلية، وإصابته بنزيف داخلي حاد، ليغادر بعدها الجناة، ظنا منهم أن ضحيتهم كان ساعتها قد فارق الحياة، وعثر عليه بعدها عدد من مستعملي الطريق، ونقلوه إلى المستشفى في حالة جد حرجة، لكنها لم تمنعه من الإفصاح عن أسماء الجناة، قبل أن يفارق الحياة.
وفي الوقت الذي تم فيه تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث، في انتظار عرضها على مصلحة الطب الشرعي، تمكن فور ذلك عناصر الدرك الوطني، من توقيف المشتبه بهم البالغ عددهم 4 أشخاص وتحويلهم على التحقيق.