زار رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي مدينة بنغازي شرقي ليبيا، حيث التقى بالقائد العسكري خليفة حفتر، وفقاً لما نقله موقع "بي بي سي عربي"، الأربعاء.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أن "وفداً يضم الفريق محمود حجازي ومدير المخابرات الحربية اللواء محمد الشحات جاء لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة الكرامة التي انطلقت لتحرير البلاد من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة".
ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية ليبية، أن طائرة عسكرية خاصة حطت في مطار بنينا الدولي في بنغازي وعلى متنها الوفد الذي اتجه على الفور إلى مقر القيادة العامة في منطقة الرجمة.
وعُين حفتر من قبل برلمان طبرق شرقي البلاد قائداً للجيش الليبي الذي لم يعترف في السابق بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دولياً برئاسة فايز السراج.
ولكن في الرابع من ماي الماضي، أعلن السراج وحفتر الاتفاق على العمل سوياً لإنهاء الأزمة التي تشهدها ليبيا.
وتعتبر مصر والإمارات الداعمين الرئيسيين لحفتر.
ويتولى الفريق حجازي، رئيس أركان الجيش المصري، مسؤولية الملف الليبي في القاهرة. وعقد لقاءات متوالية مع أطراف ليبية مختلفة بغية "إنهاء الأزمة في ليبيا وتنفيذ اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا تواجه الإرهاب والجماعات المسلحة هناك".
وكان حفتر قد زار مصر قبل أيام والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد أهمية رفع القيود المفروضة على توريد السلاح للجيش الليبي باعتباره الركيزة الأساسية للقضاء على الإرهاب في ليبيا.
وتعاني ليبيا حالة من الفوضى والانقسام منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.
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رئيس أركان الجيش المصري يلتقي حفتر في بنغازي
وكالات - الشروق أونلاين
زار رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي مدينة بنغازي شرقي ليبيا، حيث التقى بالقائد العسكري خليفة حفتر، وفقاً لما نقله موقع "بي بي سي عربي"، الأربعاء.
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وذكرت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أن "وفداً يضم الفريق محمود حجازي ومدير المخابرات الحربية اللواء محمد الشحات جاء لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة الكرامة التي انطلقت لتحرير البلاد من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة".
ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية ليبية، أن طائرة عسكرية خاصة حطت في مطار بنينا الدولي في بنغازي وعلى متنها الوفد الذي اتجه على الفور إلى مقر القيادة العامة في منطقة الرجمة.
وعُين حفتر من قبل برلمان طبرق شرقي البلاد قائداً للجيش الليبي الذي لم يعترف في السابق بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دولياً برئاسة فايز السراج.
ولكن في الرابع من ماي الماضي، أعلن السراج وحفتر الاتفاق على العمل سوياً لإنهاء الأزمة التي تشهدها ليبيا.
وتعتبر مصر والإمارات الداعمين الرئيسيين لحفتر.
ويتولى الفريق حجازي، رئيس أركان الجيش المصري، مسؤولية الملف الليبي في القاهرة. وعقد لقاءات متوالية مع أطراف ليبية مختلفة بغية "إنهاء الأزمة في ليبيا وتنفيذ اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا تواجه الإرهاب والجماعات المسلحة هناك".
وكان حفتر قد زار مصر قبل أيام والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد أهمية رفع القيود المفروضة على توريد السلاح للجيش الليبي باعتباره الركيزة الأساسية للقضاء على الإرهاب في ليبيا.
وتعاني ليبيا حالة من الفوضى والانقسام منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.