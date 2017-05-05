استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي قرب نابلس

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، إن شاباً فلسطينياً استشهد برصاص مستوطن إسرائيلي في بلدة حوارة قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الوزارة في بيان لها: "استشهاد الشاب معتز بني شمسة (23 عاماً) من بلدة بيتا شرق نابلس بعد أن أطلق مستوطن النار عليه في بلدة حوارة جنوب المدينة".

ولم يصدر تعقيب من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحادث.

وقال شهود، إن عدداً من الشبان أغلقوا الشارع الرئيسي الذي يمر من بلدة حوارة جنوب نابلس ويستخدمه المستوطنون للوصول إلى مستوطنات مجاورة.

وأضافوا أن أحد المستوطنين الذي كان ماراً من الشارع لحظة إغلاقه، فتح النار على الشبان، مما أدى إلى استشهاد بني شمسة وإصابة مصور صحفي.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن المصور الصحفي مجدي إشتية أصيب بالرصاص في يده وأن حالته مستقرة.

ويأتي إغلاق الشارع تلبية لدعوة أطلقها نشطاء للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الثاني والثلاثين احتجاجاً على ظروف اعتقالهم.