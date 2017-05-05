فيما يعمد البرنامج إلى تجاهل أخبار الفنانين الجزائريين.. "ET بالعربي" يروّج لألبوم الشاب فضيل الجديد بعد إعلانه أنه "مغربي"!

بعد تجاهله في العديد من المرات لتغطية أخبار نجوم الفن والأغنية الجزائرية، فاجأ برنامج "ET بالعربي" المذاع على قناة "MBC4" مؤخرا، بترويجه للألبوم الجديد للشاب فضيل المقرر صدوره بعد شهر رمضان، والذي يتعاون فيه لأول مرة مع الموسيقي المغربي المعروف عالميا بـ "ريد وان".

فالتغطية التي حظي بها الألبوم الجديد لفضيل من قبل البرنامج المذكور، رأى الكثيرون، بأنها لم تأت اعتباطيا.. بل جاءت بعد إعلان الفنان ذي الأصول الجزائرية بأنه "مغربي ومحظوظ بحصوله على الظهير الشريف من الملك محمد السادس"، خاصة وأن الكثير من متتبعي برنامج "ET بالعربي" يرون أن مقدمته المغربية مريم سعيد تعمد إلى تجاهل أخبار الفنانين الجزائريين في كل مرة، وبأنها كانت وراء إقحام الجزائر في قضية الفنان سعد المجرد الشهيرة .

وكان الشاب فضيل قد أدلى لموقع "اليوم 24" بتصريحات مثيرة للجدل، عرّضته لانتقادات شديدة، خاصة حين قـال: "دابا (الآن) وليت مغربي.. وعندي الظهير الشريف.. أشكر سيدنا الملك محمد السادس على منحي الجنسية المغربية".

ويعود الفنان الجزائري- المغربي قريبا بألبوم جديد من المقرر أن يطلقه بعد شهر رمضان المقبل، حيث سيكون هذا العمل بمثابة عودة لمغني الراي المغضوب عليه من قبل الجزائريين إلى الواجهة الغنائية، كاشفا أن جديده يضم 12 أغنية منها ثلاث أغانٍ ستكون على نمط الـ "ديو"، كما أشار فضيل إلى أنه تعامل مع فنانين عالميين، منهم فنان عربي، لم يكشف عن أسمائهم لالتزامه -على حد تعبيره- بعدم الإفصاح عن مضمون العمل إلى حين صدور الألبوم.. وتحمل الأغنية التي سيصورها فضيل على طريقة الفيديو كليب بمدينة مراكش المغربية، ويبدأ عرضها بعد عيد الفطر المبارك، عنوان " All day all night " باللغتين العربية والإنكليزية.