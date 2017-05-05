حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أوقات العمل التي سيتم تطبيقها في المؤسسات والإدارات العمومية خلال شهر رمضان الكريم وهذا من يوم الأحد إلى يوم الخميس.
وأوضح بيان للمديرية، الخميس، أن سيتم تطبيق أوقات العمل من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الساعة الثانية والنصف زوالا بالنسبة لولايات أدرار، تمنراست، إليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، بسكرة والوادي.
وبالنسبة للولايات الأخرى، فإن أوقات العمل ستكون من الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء.
وأضاف نفس المصدر أنه سيتم الرجوع إلى أوقات العمل العادية بعد عيد الفطر المبارك.
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هذه أوقات العمل خلال شهر رمضان
الشروق أون لاين
حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أوقات العمل التي سيتم تطبيقها في المؤسسات والإدارات العمومية خلال شهر رمضان الكريم وهذا من يوم الأحد إلى يوم الخميس.
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وأوضح بيان للمديرية، الخميس، أن سيتم تطبيق أوقات العمل من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الساعة الثانية والنصف زوالا بالنسبة لولايات أدرار، تمنراست، إليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، بسكرة والوادي.
وبالنسبة للولايات الأخرى، فإن أوقات العمل ستكون من الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء.
وأضاف نفس المصدر أنه سيتم الرجوع إلى أوقات العمل العادية بعد عيد الفطر المبارك.