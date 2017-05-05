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"الإمامة للمرأة"
افتتاح مسجد في أمريكا يصلي فيه الرجال والنساء معاً!
افتتح في الولايات المتحدة الأمريكية، نهاية أفريل الماضي، أول مسجد يصلي فيه الرجال والنساء معاً، وذلك في مدينة بيركلي قرب مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، كما أورد موقع إذاعة "مونت كارلو الدولية"، الأربعاء.
وأطلق على هذا المسجد اسم "قلب مريم النسوي"، وقد أكدت مؤسسته والمشرفة عليه، السيدة رابعة كبيلي، أنها "تسعى من خلال هذه التجربة إلى بناء علاقة جديدة بين النساء والرجال"، وفق ما ذكر موقع مونت كارلو.
وحسب ما أظهرته لقطات بثتها وسائل الإعلام الأمريكية، يجلس النساء إلى جانب الرجال في صف واحد، ويسمح لهن برفع الأذان وإمامة المصلين وخطابة صلاة الجمعة أيضاً.
لكن المسجد أثار جدلاً واسعاً بين المسلمين الذين رفضوا بشدة هذه الفكرة واعتبروها مسّاً بقواعد الدين الإسلامي.
وتفاعل ملايين المسلمين مع هذا الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن استغرابهم وأيضاً رفضهم التام لفكرة مسجد مختلط، موضحين أن الإسلام واضح بهذا الخصوص والاختلاط في المساجد مرفوض.
وحسب اللقطات المصورة، يبدو أن أغلب مرتادي المسجد من حديثي العهد بالإسلام وعلى رأسهم مؤسسته السيدة رابعة التي اعتنقت الدين الحنيف قبل عشرة أعوام فقط.
tarik - l'algerie2017/05/18 على 13:491
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ...ربي يهديهم ..الإختلاط حرام و لماذا حرمه الله تعالى ؟؟؟ ماشي هادا هو الإسلام ...هادو مناكر في حق الإسلام .