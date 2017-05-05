أعلنت الحكومة الفلبينية، الخميس، أنها لن تقبل في المستقبل مساعدات الإتحاد الأوروبي "التي تسمح له بالتدخل" في شؤون الفلبين، وذلك بعد انتقادات الإتحاد لـ"حرب" رئيس الفلبين على عالم المخدرات.
وقال آرنستو ابيلا المتحدث باسم الحكومة: "صادق الرئيس على توصيات وزارة المالية بعدم قبول مساعدات.. الإتحاد الأوروبي التي تتيح له التدخل في الشؤون السياسية الداخلية للفلبين".
وأوضح أنه تم رفض إحدى هذه المساعدات لأنها أرفقت بشروط "كانت موضع خلاف"، رافضاً تقديم المزيد من التفاصيل.
وكان الإتحاد الأوروبي أحد أشد منتقدي حملة رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي الدامية ضد عالم المخدرات.
ولم تعرف المبالغ المعنية لكن الإتحاد الأوروبي هو ثامن مصدر أجنبي لمساعدة الفلبين. وبلغت قيمة المساعدة الأوروبية في 2016 حسب أرقام رسمية فلبينية 217 مليون دولار.
وأوضح المتحدث الحكومي، أن المساعدة الإنسانية ستبقى موضع ترحيب. لكن رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في الفلبين فرانز جيسين أعلن أن القرار الفلبيني سيطال مساعدات بقيمة 250 مليون أورو.
ولكن وزير الاقتصاد الفلبيني آرنستو برنيا عقد الأمور بقوله إن دوتيرتي يمكن أن يعود عن قراره. وقال الوزير: "لا يمكن اعتبار ذلك نهجاً سياسياً، بل رد فعل على انتقادات.. وربما لا يبقى الأمر على هذه الحال".
وندد رئيس الفلبين (72 عاماً) مراراً بنواب أوروبيين ومسؤولين في الإتحاد الأوروبي لانتقادهم حملته على المخدرات.
وفاز دوتيرتي، المحامي المعروف بخطابه الحاد، في الانتخابات الرئاسية في 2016 مع وعد بشن حملة قمع لا سابق لها ضد عالم المخدرات.
وأعلنت الشرطة، أنها قتلت نحو 2700 شخص منذ تولي دوتيرتي السلطة نهاية جوان 2016. وقتل أكثر من 1800 منهم في حوادث على صلة بالمخدرات على أيدي مسلحين مجهولين. وهناك نحو 5700 وفاة عنيفة يجري التحقيق فيها، حسب أرقام الشرطة الفلبينية.
وفي سبتمبر 2016، وجه الرئيس الفلبيني سيلاً من الشتائم ضد الإتحاد الأوروبي وقام بحركة بذيئة حيال البرلمان الأوروبي بعد إدانة هذا الأخير لعمليات إعدام دون محاكمة.
وتابع حينها: "أقول لهم 'اذهبوا إلى الجحيم'. أنتم تفعلون هذا للتكفير عن ذنوبكم".
وشتم الرئيس المثير للجدل بعبارات مشابهة تقريباً مؤسسات دولية أخرى مثل الأمم المتحدة. كما نعت الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بأنه "ابن عاهرة".
وبعيد ذلك، قارن نفسه بهتلر. وقال إنه سيكون "سعيداً بالقضاء" على ثلاثة ملايين مدمن مخدرات. لكنه عاد واعتذر من اليهود بشأن هتلر بعد أن اعتبرت ألمانيا تصريحاته "غير مقبولة".
وأجرى دوتيرتي تغييراً جذرياً في دبلوماسية بلاده، مديراً ظهره للحليف الأمريكي التقليدي ليتقارب مع الصين رغم خلاف حدودي بشأن بحر الصين الجنوبي، وهو يأمل بذلك الحصول على مليارات الدولارات من الاستثمارات الصينية.
وكان دوتيرتي قال في مارس مخاطباً نواباً أوروبيين نددوا بعمليات إعدام دون محاكمة: "لا أفهم هؤلاء المجانين. لماذا لا تنصرفون لشؤونكم.. لماذا تزعجوننا؟".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1افتتاح مسجد في أمريكا يصلي فيه الرجال والنساء معاً!
260 مليون قطعة سلاح في ليبيا
3اشتداد الخلاف بين تركيا وأمريكا
4"روحاني سيخلف نفسه وانتخابُه يعني استمرار إيران في سياسة الحوار والتفاوض"
5ضجة في الأردن بعد زيارة وفد عشائري للرئيس الإسرائيلي
Français English
الرأي
عبد الرزاق قسوم
جمعية العلماء: عظمت وما هرمت
سليم قلالة
ماذا ستختار"حمس"؟
عمار يزلي
الإسلام غدا..
محمد الهادي الحسني
الصوفي السلفي
جمال لعلامي
وزراء في فمّ المدفع!
عبد الناصر
سكناتٌ بأموال المصلين!
سلطان بركاني
فتنة "الفايسبوك"!
حبيب راشدين
نهاية أسطورة "حكم الشعب بالشعب"
جمال لعلامي
وكفى الطمّاعين شرّ الهبال!
قادة بن عمار
الدولة الخاسرة!
الفيديو
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
الفلبين ترفض مساعدات الإتحاد الأوروبي بسبب التدخل في شؤونها
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلنت الحكومة الفلبينية، الخميس، أنها لن تقبل في المستقبل مساعدات الإتحاد الأوروبي "التي تسمح له بالتدخل" في شؤون الفلبين، وذلك بعد انتقادات الإتحاد لـ"حرب" رئيس الفلبين على عالم المخدرات.
تغطيات ذات صلة
ألمانيا تغلق المساجد في ميونيخ واحداً تلو الآخر
الفلبين ترفض مساعدات الإتحاد الأوروبي بسبب التدخل في شؤونها
تركيا: لن نتوسل ألمانيا لتبقي جنودها في قاعدة إنجيرليك
افتتاح مسجد في أمريكا يصلي فيه الرجال والنساء معاً!
استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي قرب نابلس
وقال آرنستو ابيلا المتحدث باسم الحكومة: "صادق الرئيس على توصيات وزارة المالية بعدم قبول مساعدات.. الإتحاد الأوروبي التي تتيح له التدخل في الشؤون السياسية الداخلية للفلبين".
وأوضح أنه تم رفض إحدى هذه المساعدات لأنها أرفقت بشروط "كانت موضع خلاف"، رافضاً تقديم المزيد من التفاصيل.
وكان الإتحاد الأوروبي أحد أشد منتقدي حملة رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي الدامية ضد عالم المخدرات.
ولم تعرف المبالغ المعنية لكن الإتحاد الأوروبي هو ثامن مصدر أجنبي لمساعدة الفلبين. وبلغت قيمة المساعدة الأوروبية في 2016 حسب أرقام رسمية فلبينية 217 مليون دولار.
وأوضح المتحدث الحكومي، أن المساعدة الإنسانية ستبقى موضع ترحيب. لكن رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في الفلبين فرانز جيسين أعلن أن القرار الفلبيني سيطال مساعدات بقيمة 250 مليون أورو.
ولكن وزير الاقتصاد الفلبيني آرنستو برنيا عقد الأمور بقوله إن دوتيرتي يمكن أن يعود عن قراره. وقال الوزير: "لا يمكن اعتبار ذلك نهجاً سياسياً، بل رد فعل على انتقادات.. وربما لا يبقى الأمر على هذه الحال".
وندد رئيس الفلبين (72 عاماً) مراراً بنواب أوروبيين ومسؤولين في الإتحاد الأوروبي لانتقادهم حملته على المخدرات.
وفاز دوتيرتي، المحامي المعروف بخطابه الحاد، في الانتخابات الرئاسية في 2016 مع وعد بشن حملة قمع لا سابق لها ضد عالم المخدرات.
وأعلنت الشرطة، أنها قتلت نحو 2700 شخص منذ تولي دوتيرتي السلطة نهاية جوان 2016. وقتل أكثر من 1800 منهم في حوادث على صلة بالمخدرات على أيدي مسلحين مجهولين. وهناك نحو 5700 وفاة عنيفة يجري التحقيق فيها، حسب أرقام الشرطة الفلبينية.
وفي سبتمبر 2016، وجه الرئيس الفلبيني سيلاً من الشتائم ضد الإتحاد الأوروبي وقام بحركة بذيئة حيال البرلمان الأوروبي بعد إدانة هذا الأخير لعمليات إعدام دون محاكمة.
وتابع حينها: "أقول لهم 'اذهبوا إلى الجحيم'. أنتم تفعلون هذا للتكفير عن ذنوبكم".
وشتم الرئيس المثير للجدل بعبارات مشابهة تقريباً مؤسسات دولية أخرى مثل الأمم المتحدة. كما نعت الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بأنه "ابن عاهرة".
وبعيد ذلك، قارن نفسه بهتلر. وقال إنه سيكون "سعيداً بالقضاء" على ثلاثة ملايين مدمن مخدرات. لكنه عاد واعتذر من اليهود بشأن هتلر بعد أن اعتبرت ألمانيا تصريحاته "غير مقبولة".
وأجرى دوتيرتي تغييراً جذرياً في دبلوماسية بلاده، مديراً ظهره للحليف الأمريكي التقليدي ليتقارب مع الصين رغم خلاف حدودي بشأن بحر الصين الجنوبي، وهو يأمل بذلك الحصول على مليارات الدولارات من الاستثمارات الصينية.
وكان دوتيرتي قال في مارس مخاطباً نواباً أوروبيين نددوا بعمليات إعدام دون محاكمة: "لا أفهم هؤلاء المجانين. لماذا لا تنصرفون لشؤونكم.. لماذا تزعجوننا؟".