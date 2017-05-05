بعدما تفاقمت ظاهرة حمل الأطفال الصغار للهواتف الذكية، بحجة رغبة الوالدين في إحساسهم بالرفاهية، أو للأطمئنان عليهم، أو حتى لأن رفاقهم يحملون هواتف فيجب "تقليدهم"، خرج مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، برأي حاسم، قد يهم الكثيرين.
ووفقا لصحيفة "الميرور" البريطانية، فإن غيتس لم يسمح لأولاده بأن يكون لديهم هاتفا شخصيا، إلا مع بلوغهم سن 14 عاما، مشيرا إلى أن الطفل يمكن أن يسمح له باستخدام الهاتف الذكي فقط مع دخوله للمرحلة الثانوية.
وأوضح غيتس أن عائلته تلتزم بقواعد منزلية بشأن استخدام الهاتف الذكي، إذ لا يسمح باستخدامه على طاولة الطعام خلال تناول العشاء، إضافة إلى أنه لا يسمح بأي أجهزة "آيفون"، المنافس التقليدي، في المنزل.
وتشير دراسات حديثة إلى أن العمر ليس شرطا لتحديد درجة استيعاب الطفل لما يحدث، ومدى تصرفه.
وتوضح الدراسات أن إعطاء هاتف لأطفال يقل عمرهم عن 10 سنوات "أمر خاطئ" بالنسبة لتربيته وصحته وتعليمه، وأشارت إلى "عدة أسئلة" يمكن من خلالها التعرف على "أهلية الطفل" للحصول على هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي.
والأسئلة كما نقلتها منظمة "بي بي إس" للآباء هي كما يلي:
- هل طفلك بحاجة إلى هاتف فعلا، أم هي رفاهية وتقليد لبعض الأصدقاء؟
- هل طفلك مهمل ولا يحافظ على الأشياء الخاصة به ويفقدها، وذلك لأن الأطفال حتى سن 8 سنوات يفقدون كثيرا من الأشياء ولا يهتمون بها، وإذا كان طفلك يفعل ذلك فهو غير مؤهل لحمل هاتف؟
- هل طفلك يعرف قواعد حمل هاتف معه للمدرسة، كأن يغلقه أو حتى يضعه على الوضع الصامت وقت الدراسة، ولا يقم بتشغيله إلا للضرورة القصوى؟.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1"بيل غيتس" يحذّر من إمتلاك الأطفال الأقل من 14 عاما هاتفا ذكيا
2"أديلكوز" هجوم إلكتروني "سري" جديد يضرب العالم
Français English
الرأي
عبد الرزاق قسوم
جمعية العلماء: عظمت وما هرمت
سليم قلالة
ماذا ستختار"حمس"؟
عمار يزلي
الإسلام غدا..
محمد الهادي الحسني
الصوفي السلفي
جمال لعلامي
وزراء في فمّ المدفع!
عبد الناصر
سكناتٌ بأموال المصلين!
سلطان بركاني
فتنة "الفايسبوك"!
حبيب راشدين
نهاية أسطورة "حكم الشعب بالشعب"
جمال لعلامي
وكفى الطمّاعين شرّ الهبال!
قادة بن عمار
الدولة الخاسرة!
الفيديو
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
"بيل غيتس" يحذّر من إمتلاك الأطفال الأقل من 14 عاما هاتفا ذكيا
وكالات
بعدما تفاقمت ظاهرة حمل الأطفال الصغار للهواتف الذكية، بحجة رغبة الوالدين في إحساسهم بالرفاهية، أو للأطمئنان عليهم، أو حتى لأن رفاقهم يحملون هواتف فيجب "تقليدهم"، خرج مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، برأي حاسم، قد يهم الكثيرين.
تغطيات ذات صلة
"أديلكوز" هجوم إلكتروني "سري" جديد يضرب العالم
وكالة أمن الإنترنت الفرنسية تحذّر من هجمات إلكترونية جديدة
كل ما تود معرفته عن فيروس "واناكاري" الخبيث
قراصنة الهجوم الالكتروني كانوا يطمحون للحصول على 60 مليون دولار
الجزائر في المرتبة الـ 25 للدول الأكثر عرضة للهجمات الإلكترونية
ووفقا لصحيفة "الميرور" البريطانية، فإن غيتس لم يسمح لأولاده بأن يكون لديهم هاتفا شخصيا، إلا مع بلوغهم سن 14 عاما، مشيرا إلى أن الطفل يمكن أن يسمح له باستخدام الهاتف الذكي فقط مع دخوله للمرحلة الثانوية.
وأوضح غيتس أن عائلته تلتزم بقواعد منزلية بشأن استخدام الهاتف الذكي، إذ لا يسمح باستخدامه على طاولة الطعام خلال تناول العشاء، إضافة إلى أنه لا يسمح بأي أجهزة "آيفون"، المنافس التقليدي، في المنزل.
وتشير دراسات حديثة إلى أن العمر ليس شرطا لتحديد درجة استيعاب الطفل لما يحدث، ومدى تصرفه.
وتوضح الدراسات أن إعطاء هاتف لأطفال يقل عمرهم عن 10 سنوات "أمر خاطئ" بالنسبة لتربيته وصحته وتعليمه، وأشارت إلى "عدة أسئلة" يمكن من خلالها التعرف على "أهلية الطفل" للحصول على هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي.
والأسئلة كما نقلتها منظمة "بي بي إس" للآباء هي كما يلي:
- هل طفلك بحاجة إلى هاتف فعلا، أم هي رفاهية وتقليد لبعض الأصدقاء؟
- هل طفلك مهمل ولا يحافظ على الأشياء الخاصة به ويفقدها، وذلك لأن الأطفال حتى سن 8 سنوات يفقدون كثيرا من الأشياء ولا يهتمون بها، وإذا كان طفلك يفعل ذلك فهو غير مؤهل لحمل هاتف؟
- هل طفلك يعرف قواعد حمل هاتف معه للمدرسة، كأن يغلقه أو حتى يضعه على الوضع الصامت وقت الدراسة، ولا يقم بتشغيله إلا للضرورة القصوى؟.