إلى غاية مارس 2018 الجزائر وموسكو تؤيدان تمديد اتفاق النفط

قال وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، الخميس، إن الجزائر وروسيا تؤيدان تمديد الاتفاق حول خفض إنتاج البترول لبلدان الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الأوبك لمدة 9 أشهر إضافية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عقب المحادثات التي أجراها مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، بموسكو، أكد بوطرفة يقول "لقد أعربنا أنا والسيد نوفاك عن تأييدنا لتمديد الاتفاق حول خفض إنتاج البترول إلى غاية مارس 2018".

وأوضح بوطرفة الذي تأتي زيارته إلى موسكو أياما قليلة قبل اجتماع بلدان أوبك المقررة يوم 25 ماي بفيينا، "أكدنا في هذا السياق على ضرورة إنشاء لجنة خبراء لمتابعة تطور السوق العالمية حتى نتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة في كافة الأوضاع".

وتمحورت المحادثات وإضافة إلى وضعية سوق النفط العالمية، حول التعاون الثنائي الجزائري-الروسي في قطاع الطاقة.

من جهة أخرى، كشف وزير الطاقة أن "لجنة تضم إطارات جزائرية سامية ستتنقل إلى موسكو الأسبوع القادم لتحديد السبل والوسائل الكفيلة بدفع التعاون الجزائري-الروسي في مجال الطاقة".

يذكر أن روسيا البلد غير العضو في منظمة الأوبك سبق وأن أيدت تمديد اتفاق خفض الإنتاج اذ أبدى الرئيس فلاديمير بوتين الاثنين الماضي "تفاؤله" بخصوص إمكانية تمديد الاتفاق.

وكانت روسيا والعربية السعودية أكبر منتجين للنفط" قد اتفقتا على ضرورة تمديد الاتفاق إلى غاية مارس 2017.

ويجب أن يسمح هذا الإجراء "بخفض مستوى احتياطات البترول إلى مستواها المسجل خلال السنوات الخمس الماضية والتأكيد على عزم المنتجين على ضمان استقرار السوق"، حسبما أكده نوفاك ونظيره السعودي خالد الفالح في بيان مشترك.

وحسب قولهما فإن "موسكو والرياض ستستشيران البلدان المنتجة للبترول قبل 25 ماي من أجل التوصل إلى إجماع تام حول تمديد هذا الاتفاق لـ 9 أشهر إضافية".

كما أضاف الوزير الروسي أن بلدان الأوبك والأعضاء وغير الأعضاء ستناقش إمكانية تمديد الاتفاق بفيينا يومي 24 و25 ماي القادم.

من جهته، صرح وزير النفط الكويتي عصام المرزوق الذي سيرأس اللجنة المكلفة بمراقبة التخفيض أن البلدان المنتجة للبترول من المفروض أن تجدد اتفاقا حول تمديد اتفاق خفض الإنتاج بـ 6 أشهر أخرى.

كما أشار إلى "التوصل إلى إجماع تام تقريبا لتمديد الاتفاق لـ 6 أشهر أخرى على الأقل".

وفي إطار مشاوراته تحادث بوطرفة يوم 11 ماي الماضي مع نظيره العراقي جابر اللعيبي حول التحضيرات لندوة فيينا المقبلة، حيث أعرب الوزيران عن تأييدهما لتمديد الاتفاق.

ومن أجل رفع أسعار البترول توصلت بلدان الاوبيب الأعضاء وغير الأعضاء في ديسمبر الماضي بفيينا إلى خفض إنتاج البترول ب 1.8 مليون برميل يوميا خلال السداسي الأول 2017 بنسبة 1.2 مليون برميل يوميا بالنسبة للبلدان الأعضاء في الأوبيب و600.000 برميل يوميا للبلدان غير الأعضاء الـ11 ( اذربيجان بروناي البحرين غينيا الاستوائية وكازاخستان وماليزيا والمكسيك وعمان وروسيا والسودان وجنوب السودان).