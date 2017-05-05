تناشد السيدة سفولة بديعة البالغة من العمر 59 عاما المحسنين وذوي القلوب الرحيمة مساعدتها في تلقي العلاج الإشعاعي، بعد أن أغلقت في وجهها كل الأبواب وعدم تمكنها من الحصول على موعد قريب للاستفادة من هذه الحصص في المستشفيات العمومية.
سفولة بديعة تقول إنها اتصلت ببعض المراكز الخاصة التي أبدت إمكانية علاجها، لكنها للأسف لا تملك المبلغ المطلوب المقدر بـ 400 ألف دج أي 40 مليون سنتيم، وتأمل من المحسنين وفاعلي الخير الأخذ بيدها للشفاء من السرطان، الذي بعد أن أكد لها الأطباء المعالجون ضرورة تلقي العلاج الإشعاعي في ظرف وجيز، وإلا فسيذهب كل العلاج سدى.
هذا وخضعت بديعة إلى عملية جراحية بسبب إصابتها بسرطان الثدي، واستفادت من العلاج الكيميائي بمركز بيار وماري كوري الذي انتهى بتاريخ 15 جانفي 2017 في حين حدّد موعد العلاج الإشعاعي في 11 ديسمبر 2017.
ورغم محاولاتها العديدة في الحصول على موعد قريب ببقية مراكز مكافحة السرطان عبر الوطن، إلاّ أنها لم تفلح إلى غاية الآن.
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المراكز العمومية خيّبتها والخواص طلبوا 40 مليون سنتيم
مريضة سرطان تناشد المحسنين الحصول على العلاج الإشعاعي
كريمة خلّاص
صحافية بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
تناشد السيدة سفولة بديعة البالغة من العمر 59 عاما المحسنين وذوي القلوب الرحيمة مساعدتها في تلقي العلاج الإشعاعي، بعد أن أغلقت في وجهها كل الأبواب وعدم تمكنها من الحصول على موعد قريب للاستفادة من هذه الحصص في المستشفيات العمومية.
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سفولة بديعة تقول إنها اتصلت ببعض المراكز الخاصة التي أبدت إمكانية علاجها، لكنها للأسف لا تملك المبلغ المطلوب المقدر بـ 400 ألف دج أي 40 مليون سنتيم، وتأمل من المحسنين وفاعلي الخير الأخذ بيدها للشفاء من السرطان، الذي بعد أن أكد لها الأطباء المعالجون ضرورة تلقي العلاج الإشعاعي في ظرف وجيز، وإلا فسيذهب كل العلاج سدى.
هذا وخضعت بديعة إلى عملية جراحية بسبب إصابتها بسرطان الثدي، واستفادت من العلاج الكيميائي بمركز بيار وماري كوري الذي انتهى بتاريخ 15 جانفي 2017 في حين حدّد موعد العلاج الإشعاعي في 11 ديسمبر 2017.
ورغم محاولاتها العديدة في الحصول على موعد قريب ببقية مراكز مكافحة السرطان عبر الوطن، إلاّ أنها لم تفلح إلى غاية الآن.
للإتصال بالمعنية: 0551152086