تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" تسليم أوامر دفع الشطر الثاني من سعر سكنات البيع بالإيجار لفائدة مكتتبي 2013 ابتداء من 29 ماي الجاري.
وأفاد بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة، الخميس، أن هذا الإجراء يخص المكتتبين الذين اختاروا مواقعهم السكنية عبر الأنترنت منذ الشروع في عملية الاختيار نهاية ديسمبر 2016 والبالغ عددهم 129 ألف على مستوى التراب الوطني من بينهم 40 ألف في العاصمة.
ويمكن للمكتتبين المعنيين الإطلاع على مواعيد سحب أوامر الدفع عبر الموقع الالكتروني لوكالة "عدل" من خلال إدخال رقم التسجيل والرقم السري.
وستشرع وكالة "عدل" في غضون الأسبوع الأخير من شهر ماي في تسليم حصة جديدة من سكنات البيع بالإيجار تتضمن 5.857 وحدة وذلك في ست (6) ولايات وهي مستغانم (444 وحدة ستوزع ابتداء من يوم 21 ماي) خنشلة (657 وحدة ستوزع ابتداء من 23 ماي) عين تموشنت (224 وحدة ستوزع ابتداء من 25 ماي) سيدي بلعباس (732 وحدة ستوزع ابتداء من 27 ماي) سكيكدة (500 وحدة ستوزع ابتداء من 28 ماي) والجزائر العاصمة (3.300 وحدة ستوزع ابتداء من 30 ماي).
وتم الانطلاق في إنجاز هذه السكنات بالنسبة لمعظم المشاريع نهاية 2013 بينما شرع في إنجاز بعضها مطلع 2016.
وأضاف البيان أن عملية توزيع سكنات عدل ستتواصل في شهر جوان من خلال تسليم مفاتيح 21.400 شقة لصالح مكتتبي 2001 و2002 "عدل 1" عبر التراب الوطني.
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استدعاء مكتتبي "عدل2" لدفع الشطر الثاني
الشروق أون لاين
تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" تسليم أوامر دفع الشطر الثاني من سعر سكنات البيع بالإيجار لفائدة مكتتبي 2013 ابتداء من 29 ماي الجاري.
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وأفاد بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة، الخميس، أن هذا الإجراء يخص المكتتبين الذين اختاروا مواقعهم السكنية عبر الأنترنت منذ الشروع في عملية الاختيار نهاية ديسمبر 2016 والبالغ عددهم 129 ألف على مستوى التراب الوطني من بينهم 40 ألف في العاصمة.
ويمكن للمكتتبين المعنيين الإطلاع على مواعيد سحب أوامر الدفع عبر الموقع الالكتروني لوكالة "عدل" من خلال إدخال رقم التسجيل والرقم السري.
وستشرع وكالة "عدل" في غضون الأسبوع الأخير من شهر ماي في تسليم حصة جديدة من سكنات البيع بالإيجار تتضمن 5.857 وحدة وذلك في ست (6) ولايات وهي مستغانم (444 وحدة ستوزع ابتداء من يوم 21 ماي) خنشلة (657 وحدة ستوزع ابتداء من 23 ماي) عين تموشنت (224 وحدة ستوزع ابتداء من 25 ماي) سيدي بلعباس (732 وحدة ستوزع ابتداء من 27 ماي) سكيكدة (500 وحدة ستوزع ابتداء من 28 ماي) والجزائر العاصمة (3.300 وحدة ستوزع ابتداء من 30 ماي).
وتم الانطلاق في إنجاز هذه السكنات بالنسبة لمعظم المشاريع نهاية 2013 بينما شرع في إنجاز بعضها مطلع 2016.
وأضاف البيان أن عملية توزيع سكنات عدل ستتواصل في شهر جوان من خلال تسليم مفاتيح 21.400 شقة لصالح مكتتبي 2001 و2002 "عدل 1" عبر التراب الوطني.