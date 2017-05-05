نتيجة أشغال توصيل محول كهربائي جديد انقطاع التيار الكهربائي بـ 4 بلديات شرق العاصمة

أعلنت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لمقاطعة الحراش، عن انقطاع في الكهرباء مرتقب هذا الجمعة ابتداء من الرابعة صباحا إلى غاية الواحدة من اليوم نفسه، ويمس 4 بلديات بشرق العاصمة والتابعة للمقاطعة الجهوية لعين الطاية ويتعلق الأمر ببرج البحري، المرسى، عين الطاية وهراوة.

وحسب مدير مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لمقاطعة الحراش، كواش في تصريح لـ"الشروق"، فان الانقطاع الذي يدوم لحوالي 10 ساعات من الزمن، راجع لأشغال توصيل المحول الكهربائي الجديد الذي سيدخل الخدمة مباشرة بعد إتمام الأشغال والكائن موقعه على مستوى بلدية رويبة شمال حيث سيتم ربطه بالمحولات القديمة بغية التخفيف من الضغط والطلب الكبير للكهرباء على كل من الرويبة وعين الطاية وبالتالي تحسين نوعية الخدمات لتفادي الانقطاعات تزامنا وشهر رمضان وموسم الاصطياف – يقول كواش - الذي أشار إلى أن قدرة المحول الجديد تحمل 20 ميغافولط اومبير من شانه تغطية العجز الذي لطالما سجل بالمناطق المذكورة نتيجة تضاعف الطلب الذي قابله قدم ومحدودية قدرة المحولات السابقة.