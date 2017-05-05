يستخرج الأدوية العقلية بوصفات طبية مرضية مريض أعصاب يتاجر بالحبوب المهلوسة مع أحد أقاربه ببسكرة

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات، الأربعاء، بعد استلامها ملف قضية توقيف الشرطة شخصين يبلغان من العمر 29 و36 في حاجز امني بمدخل مدينة بسكرة يحوزان على حوالي 60 قرصا مهلوسا من أنواع "تيقروطيل وديبريتين" وكيتيل داخل سيارة "رونو سيمبول" تابعة لوكالة كراء سيارات من كشف مصدر الحبوب المهلوسة التي يتعاطاها الشابان الموقوفين بعد تحريات دقيقة مع الأخيرين التي أفضت إلى تحديد هوية صاحب المهلوسات البالغ 34 سنة حامل لبطاقة مرضية بالأعصاب تتيح له اقتناء الأدوية من الصيدليات.

وهو الأمر كان يقوم به المعني عن طريق وصفة طبية منحت له من طرف أخصائي في الأمراض العصبية، ثم يقوم الشاب المريض بعادة تسويق والمتاجرة بالحبوب المهلوسة، كما أثبتت التحقيقات الأمنية حسب مصادر "الشروق" من اكتشاف تورط احد أقاربه البالغ 23 سنة في عملية اقتناء الحبوب المهلوسة من الشاب المريض بغية توسيع رقعة المتاجرة بالمهلوسات، الفرقة الأمينة واستخراجها لإذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية يستهدف محل تجاري يستغله الشاب الأخير في صيانة أجهزة التلفاز عثر رجال الأمن سائل مهلوس من نوع "ايزوبتيل" وأقراص مخبأة داخل جهاز استقبال وبتفتيش المسكن العائلي وجدت أيضا الشرطة 5 أمشاط من دواء "كيتيل" مخبأة بحذاء رياضي، مصالح الأمن تابعت الشاب المريض عصبيا وقريبه بتهمتي حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع والترويج، في انتظار استكمال التحريات وتقديم الموقفين للعدالة.