أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن تخفيضات مغرية على تذاكر الرحلات الدولية المنطلقة من الجزائر تصل إلى 50 بالمائة.
وجاء هذا الإعلان كعرض ترويجي بمناسبة الصالون الدولي للسياحة والأسفار في طبعته الثامنة عشرة، واشترطت للاستفادة من التخفيضات أن تتم عملية الحجز ما بين 18 و22 ماي 2017، وذلك في حدود عدد المقاعد المتوفرة.
وأشار منشور الجوية الجزائرية إلى أن 40 وجهة دولية معنية بهذه التخفيضات عبر القارات الأربع بما فيها الرحلات الطويلة نحو بكين ومونتريال الكندية.
ولم توضح الجوية فيما إذا كانت الأسعار التي رافقت المنشور قد تم نشرها بتطبيق خصم 50 بالمائة أم أن السعر المبين سيتم خصم 50 بالمائة منه عند القيام بالحجز في المدة التي تمت الإشارة إليها (18-22 ماي 2017).
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الجوية الجزائرية
50 بالمائة تخفيضات على الرحلات الدولية المنطلقة من الجزائر
ق.و
أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن تخفيضات مغرية على تذاكر الرحلات الدولية المنطلقة من الجزائر تصل إلى 50 بالمائة.
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وجاء هذا الإعلان كعرض ترويجي بمناسبة الصالون الدولي للسياحة والأسفار في طبعته الثامنة عشرة، واشترطت للاستفادة من التخفيضات أن تتم عملية الحجز ما بين 18 و22 ماي 2017، وذلك في حدود عدد المقاعد المتوفرة.
وأشار منشور الجوية الجزائرية إلى أن 40 وجهة دولية معنية بهذه التخفيضات عبر القارات الأربع بما فيها الرحلات الطويلة نحو بكين ومونتريال الكندية.
ولم توضح الجوية فيما إذا كانت الأسعار التي رافقت المنشور قد تم نشرها بتطبيق خصم 50 بالمائة أم أن السعر المبين سيتم خصم 50 بالمائة منه عند القيام بالحجز في المدة التي تمت الإشارة إليها (18-22 ماي 2017).