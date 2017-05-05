إنقاذ إفريقي حاول الانتحار من على جسر بوهران

تمكن أعوان الحماية المدنية، الأربعاء، من إنقاذ حياة شاب من أصول إفريقية بعدما حاول رمي نفسه من على جسر "ماكس مارشون" بوهران.

وحسب شهود عيان، فإن إقدام هذا الإفريقي على الانتحار، أحدثت حالة من الهلع والرعب، وسط المارة الذين تجمعوا قرب الجسر لمحاولة إقناعه بالعزوف عن هذا التصرّف المتهور، إلى أن وصل أعوان الحماية المدنية في الوقت المناسب، حيث نقلوه إلى مستشفى أول نوفمبر لتلقي الإسعافات الأولية.