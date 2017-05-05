670 محبوس يجرون امتحانات الدخول إلى جامعة التكوين المتواصل

يشارك بداية من الجمعة، 670 محبوس في امتحانات الدخول إلى جامعة التكوين المتواصل.

وحسب بيان لوزارة العدل، تلقت "الشروق" نسخة منه، فإن هذه الامتحانات ستنظم يومي 19 و20 ماي الجاري، على مستوى المؤسسات العقابية والمقدر عددها بـ 40 مؤسسة، تحت إشراف وتأطير جامعة التكوين المتواصل.

وللإشارة، فإنه خلال السنة الدراسية 2016-2017 تم إحصاء 42433 مسجل في التعليم العام منهم 34037 مسجل لمزاولة الدراسة عن بعد و1150 يزاولون دراستهم الجامعية و7246 مسجل بفصول محو الأمية.

ويضيف البيان أن عدد المسجلين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا بلغ 3710 مسجل خلال الموسم 2016-2017، فيما بلغ عدد المسجلين لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط 7680 مسجل، أما عدد المسجلين في فروع التكوين المهني والحرفي فقد بلغ 39380 مسجل خلال الموسم 2016-2017، بما في ذلك المسجلون ضمن دورة فيفري 2017.